Die Ecclesia Gruppe ist Mehrheitsgesellschafterin von LIVA Partners Ltd. geworden. Der Spezialmakler hat seinen Sitz in London und legt den Fokus auf Transaktionsversicherungen (W&I). Im Zuge einer weiteren Investitionsrunde ist die Ecclesia Gruppe nun Mehrheitsgesellschafterin des Londoner Spezialmaklers für Transaktionsversicherungen (W&I) LIVA Partners Ltd. Seit dem Jahr 2021 war Ecclesia bereits Minderheitsgesellschafterin. Das Angebot von LIVA beläuft sich auf verschiedene Versicherungslösungen ...

