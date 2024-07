Celestia legt vor: Start des Bullruns mit 12% Plus?

Mit einem Sprung auf über 7,50 US-Dollar hat Celestia heute Nacht einen super bullischen Wert vorgelegt. Der TIA Token katapultiert sich damit unter die Top Coins nach Steigerung in den letzten 24 Stunden und belegt damit Platz 61 auf Coinmarketcap. Celestia ist das weltweit erste modulare Blockchain-Netzwerk, das Entwicklern die Infrastruktur bietet, um Blockchains zu erstellen und zu verwalten.

Nach sieben Tagen seitwärts gehandelten Kurs hat der TIA-Token endlich Fahrt aufgenommen und ist um 17,40% auf 7,63 Dollar gestiegen, bei einem Handelsvolumen von 130,76 Millionen Dollar. Nach dem schnellen Anstieg konsolidiert sich der Kurs scheinbar bei den neuen Support um 7,25 US-Dollar.

Chart der letzten 24 Stunden Quelle: www.coinmarketcap.com

Aktuelle Daten zeigen ein bullisches Momentum für Celestia. Basierend auf dem aktuellen Preis von TIA wurde das Widerstandsniveau bei 6,60 US-Dollar sprunghaft durchbrochen, wodurch die obere Grenze des fallenden Keils die letzte Barriere für potenzielle zukünftige Anstiege darstellt. Mit einem All Time High von 20,91 US Dollar bietet der Token noch einiges an Potential im Verlauf des Bullrun. Am 5. Juli erreichte der Preis seinen kurzfristigen Tiefpunkt bei einem Kurs von rund 4,4 US-Dollar je Token.

Der beliebte Analyst und Trader Cryptollica äußerte sich ebenfalls optimistisch über Celestia und betonte dessen technische Merkmale.

Laut dem von Cryptollica veröffentlichten Chart scheint sich der TIA-Preis in einem fallenden Keilmuster zu befinden, wobei das Niveau von 7,367 Dollar als nächste Barriere dient und die obere Grenze des Keils die Grundlage für den anhaltenden Aufstieg des Tokens bildet. Damit zeigt sich das aktuelle Handelsnievau und es wird interssant zu sehen sein, ob der Coin auch diese Barriere durchbricht und weiter nach oben steigt.

https://x.com/Cryptollica/status/1814572298805871068

Auch andere Analysten haben kürzlich das Potenzial des Tokens hervorgehoben. Laut Houseofcryptokings liegt das Mindestpreisziel für TIA während dieser Bullenphase bei 146 Dollar. Wenn dieses Niveau bis Januar 2025 überschritten wird, könnte das maximale Ziel von 186 Dollar erreicht werden. Solch bullische Prognosen könnten TIA einen Memecoin-ähnlichen Ausbruch bescheren. Pepe Unchained beispielsweise verzeichnet in seinem Presale mehr als 100.000 US-Dollar Zufluss pro Tag und wird von Experten als potenzieller x100 Coin gehandelt.

Hier mehr zu Pepe Unchained.

Darüber hinaus hob CNF Anfang des Monats Celestia hervor und fügte hinzu, dass die Social-Intelligence-Firma LunarCrush eine Stärkung des sozialen Einflusses von TIA verzeichnete, die zu diesem Zeitpunkt 1,45% beitrug. Zudem hat Celestia Data einen neuen Meilenstein bei der Anzahl der einzigartigen TIA-Delegatoren erreicht, die sich der 500.000er Marke nähert.

Großes Entwicklungspotential

Neben TIA bietet auch der Pepe Unchained Token ein hohes Renditenpotenzial. Pepe Unchained will als Memecoin mit seiner eigenen Blockchain am Markt antreten und damit vor allem Ethereum-basierte Meme-Coins herausfordern. So soll der Pepe-Token von den Fesseln der langsamen und teuren Ethereum-Blockchain befreit werden. Durch die Migration der Kryptowährung auf ein Layer-2-Netzwerk bietet der Coin eine 100-mal schnellere Transaktionsgeschwindigkeit und das Ganze zu einem Hundertstel der Kosten. Gerade im Memecoin-Bereich bietet das enorme Vorteile gegenüber ERC-20 Tokens.

Mit dem enormen Zufluss von mehr als 100.000 US-Dollar pro Tag zeigt sich das Interesse an diesem neuartigen Konzept. Scheinbar sind auch die Investoren der Meinung, dass sich die Analysen der Experten auf eine 10- bis 100-fache Steigerung des Tokenpreises nach dem Launch bewahrheiten könnten.

Celestia bietet auch die Möglichkeit, eigene Blockchains für Projekte zu launchen. Pepe Unchained nutzt hingengen die Layer-2-Architektur von Ethereum, um die bekannte Sicherheit und das namhafte System zu nutzen. Außerdem können dadurch sehr schnell und einfach Tokens zwischen Pepe Unchained und Ethereum getauscht werden. Mit dem eigenen Blockchain-Explorer bietet das Memecoin-Projekt sogar die Basis, zukünftig andere Meme-Coins auf dieser Blockchain zu launchen. Mit diesem enormen Zukunftspotenzial sollten Analysten das Projekt genauer ansehen, um diese Gelegenheit nicht zu verpassen.

Hier $PEPU Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.