HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vonovia von 38,60 auf 39,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank der nachhaltigen Dividende und der aktuellen Dividendenrendite sei die Aktie ein attraktives Investment, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach den 2024 zu erwartenden Verlusten sollte der Nettovermögenswert im kommenden Jahr wieder steigen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



ISIN: DE000A1ML7J1