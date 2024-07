Ein Loch in der Schutzabdeckung und ein defekter Sensor haben das Weltraumteleskop Gaia praktisch unbrauchbar gemacht. Doch die Esa hat die Probleme auf kreative Weise gelöst. Weltraumteleskop Gaia kartiert seit 2013 Positionen und Bewegungen von Milliarden von Sternen in der Milchstraße. Doch kürzlich kam es zu zwei Vorfällen, in deren Folge die Mission fast unmöglich geworden wäre. Wie die Europäische Weltraumorganisation Esa mitteilt, wurde Gaia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...