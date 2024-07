Berlin (ots) -Die Urlaubszeit ist im Vorfeld oft mit viel Arbeit verbunden. Die letzten Projekte im Job werden erledigt, Vorbereitungen für den Urlaub getroffen, dem Ferienstart wird entgegengefiebert. Aber kaum ist es so weit, kratzt es im Hals, ist man müde oder fühlt sich einfach nicht wohl. Wie kommt es, dass einen die eigene Gesundheit mit dem Start der Urlaubszeit im Stich lässt? Die Expertinnen und Experten der Oberberg Gruppe informieren, was es mit Leisure Sickness, im deutschen auch Freizeitkrankheit genannt, auf sich hat.Keine Krankheit, aber krankLeisure Sickness ist die umgangssprachliche Bezeichnung für ein psychosomatisches Phänomen. Kaum fängt die arbeitsfreie Zeit an, fühlen sich Betroffene nicht wohl. Bei einigen muss dies nicht einmal der Urlaub sein, das Wochenende reicht möglicherweise schon aus. Leisure Sickness kann sich in einer Reihe von Symptomen äußern, dazu gehören unter anderem Kopf- oder Halsschmerzen, Müdigkeit, Erkältungsanzeichen oder Magen-Darm-Beschwerden. Das Phänomen ist gar nicht mal so selten: Einer YouGov-Umfrage zufolge trifft es jeden fünften Menschen. Es gibt für das Phänomen nicht die eine Erklärung, aber allgemein geht man davon aus, dass Stress dabei eine wichtige Rolle spielt. Viele Menschen nehmen vor dem Urlaub nicht wahr, wenn sie sich zu viel aufhalsen. Alle möglichen ToDo Listen müssen noch abgearbeitet und die Wohnung auf Hochglanz poliert werden. Doch Dauerstress schwächt das Immunsystem. Und so kommt es, dass dies anfälliger wird und gegebenenfalls exakt zum Start in die freie Zeit eine Erkrankung auftritt.Leisure Pleasure statt Leisure SicknessAuch wenn die Symptome der Freizeitkrankheit in der Regel nach wenigen Tagen wieder verschwinden, sind diese doch störend. Immerhin möchte man im Urlaub jeden Tag genießen. Außerdem ist es ärgerlich, wenn man sich nur wenige Tage frei genommen hat und während dieser nun mit Erkrankungssymptomen kämpft. Damit es gar nicht erst zum Leisure Sickness-Phänomen kommt, kann man vorbeugen: Die beste Methode gegen die Freizeitkrankheit ist eine gute Planung. Vor dem Urlaub müssen nicht alle Aufgaben, die möglicherweise sowieso schon länger auf der ToDo Liste stehen, abgehakt werden. Die Stressbelastung sollte Richtung Urlaubsbeginn nicht exponentiell steigen. Generell sollte man darauf achten, dass Stressbelastungen nur akut auftreten und nicht chronisch werden.Wer vor den freien Tagen immer unter Druck steht und diese dann nicht mehr genießen kann, weil man glaubt, nicht alles vorab geschafft zu haben, findet im Urlaub möglicherweise keine Erholung mehr. So steigt das Risiko, in einen Zustand totaler Erschöpfung zu geraten - die Gefahr für stressbedingte Folgeerkrankungen wie einen Burnout kann sich erhöhen. Daher ist es ratsam, professionellen Rat einzuholen, wenn man sich dauerhaft gestresst fühlt und Lebensqualität verloren geht. Die Oberberg Gruppe verfügt über einen eigenen Bereich zu "Stressmedizin" für Erwachsene. Hier können sich Patientinnen und Patienten, die unter chronischem Stress leiden, beraten und behandeln lassen.Mehr zum Thema Stress unter: https://www.oberbergkliniken.de/krankheitsbilder/ad/stressmedizin?gad_source=1Über die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an verschiedenen Standorten in Deutschland. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden Therapeutinnen oder Therapeuten und Selbsthilfegruppen.Pressekontakt:HOSCHKE & CONSORTEN (oberberg@hoschke.de) www.oberbergkliniken.deOriginal-Content von: Oberberg Kliniken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134684/5828081