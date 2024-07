Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), hat heute bekannt gegeben, dass sein neues mehrmotoriges militärisches Ausbildungsflugzeug, das auf der vielseitigen und zuverlässigen Beechcraft King Air 260 basiert, auf der Farnborough International Airshow (FIA) sein Messe- und Europadebüt geben wird. Das Flugzeug wird von Montag, 22. Juli, bis Freitag, 26. Juli, am Stand A031 ausgestellt, um Militärdelegationen, Medienvertretern und Luftfahrtenthusiasten einen ersten Blick auf das Ausbildungsflugzeug der nächsten Generation zu ermöglichen.

Dieses hochmoderne Ausbildungsflugzeug wurde 2023 nach einem vollständigen und offenen Wettbewerb ausgewählt, um die Ausbildung von Flugzeugbesatzungen für das Programm Multi-Engine Training System (METS) US-amerikanischen Marine zu modernisieren. Die Auslieferung der bis zu 64 METS-Flugzeuge im Auftrag des Naval Air Systems Command (NAVAIR) begann am 22. April 2024. Am 29. Mai gab Kanada auf der jährlichen Messe der kanadischen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie (CANSEC) bekannt, dass es die Beechcraft King Air 260 für die Royal Canadian Air Force (RCAF) zur Unterstützung des Programms Future Aircrew Training (FAcT) in Kanada erwerben wird.

"Die Beechcraft King Air 260 bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für die militärische mehrmotorige Ausbildung aufgrund ihrer Anschaffungs- und Betriebskosten in Verbindung mit einer hervorragenden Geschwindigkeit, Reichweite und Nutzlastkapazität", sagte Bob Gibbs, Vice President, Special Missions Sales, Textron Aviation. "Dieses hochmoderne Flugzeug für die Ausbildung von Flugzeugbesatzungen steht derzeit im Dienst der Flotte der United States Navy und ist bereit, die Modernisierung der militärischen mehrmotorigen Ausbildung weltweit zu unterstützen."

Zu den besonderen Fähigkeiten des Flugzeugs gehören werkseitige Optionen für TACAN (Luft-Luft), Angriffswinkel (AOA), V/UHF-Funk, digitales Audiosystem, Triebwerkstrendüberwachung, zustandsabhängige Wartung plus, Beobachter-/Sprungsitz, Passagier-Missionssitze und Sauerstoffmasken für das ganze Gesicht.

Textron Aviation kehrt als Branchenführer mit mehr als 1.700 in Europa stationierten Cessna- und Beechcraft-Turbinenflugzeugen und mehr als 250.000 weltweit ausgelieferten Flugzeugen zur FIA zurück.

Unendliche Möglichkeiten für Spezialeinsätze

Wenn staatliche, militärische und kommerzielle Kunden luftgestützte Lösungen für kritische Missionen benötigen, wenden sie sich an Textron Aviation. Die Luftfahrtlösungen des Unternehmens bieten die hohe Leistung und die Flugeigenschaften, die erforderlich sind, um die einzigartigen Herausforderungen von Sondereinsätzen zu bewältigen. Dank ihrer unvergleichlichen Qualität, Vielseitigkeit und niedrigen Betriebskosten eignen sich die Produkte von Textron Aviation ideal für Luftambulanzen, Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen (ISR), Versorgungstransporte, Luftvermessungen, Fluginspektionen, Schulungen und eine Reihe anderer Spezialeinsätze.

