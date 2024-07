HANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Alibaba forciert seine geografische Expansion in Asien und will im nächsten Monat eine digitale Sales-Plattform für Unternehmen in Südkorea freischalten. Die Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027) wird am 8. August 2024 eine B2B-Plattform...

Den vollständigen Artikel lesen ...