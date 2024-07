DJ Regierung: Bundesbehörden von IT-Ausfällen nicht betroffen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat betont, dass Bundesbehörden nach den bisherigen Erkenntnissen nicht von den IT-Ausfällen am vergangenen Freitag betroffen waren. "Wir haben weiterhin keine Hinweise auf einen Cyberangriff", sagte ein Sprecher des Innenministeriums bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Auch liegen uns keine Erkenntnisse vor, dass Behörden explizit betroffen sind oder waren", betonte er. "Nach unserer Erkenntnis sind die von Crowdstrike und Microsoft angebotenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung am Freitag angelaufen und, soweit wir das wissen oder sehen, auch überwiegend umgesetzt."

Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums erklärte bei derselben Pressekonferenz, die Systeme der Deutschen Flugsicherung (DFS) seien nicht betroffen gewesen, weil die Software bei der DFS nicht eingesetzt werde. "Die Sicherheit am Himmel war zu jeder Zeit gewährleistet", hob er hervor. Gerade der Verkehrsträger Luftfahrt sei für solche Fälle optimal vorbereitet, bei Flugverbindungen seien immer Ausweichflughäfen vorab definiert. Von den deutschen Flughäfen sei nach den Erkenntnissen des Ministeriums der Berliner Flughafen BER am stärksten betroffen gewesen, es habe aber noch weitere Betroffenheiten gegeben, oft auch als Folge des totalen Ausfalls in Berlin.

