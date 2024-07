© Foto: DALL*E



Ende der Woche steht die große Bitcoin-Konferenz in Nashville an, bei der Donald Trump eine Rede halten will. Sie könnte bahnbrechend für die Kryptobranche werden.Die Welt der Kryptowährungen steht möglicherweise vor einer wegweisenden Veränderung, angetrieben durch Spekulationen rund um eine mögliche Ankündigung des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Erwartet wird, dass Trump während der Bitcoin 2024 Konferenz in Nashville die Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve der USA ankündigen könnte - ein Schritt, der nach Meinung vieler Analysten den Bitcoin-Preis "sofort in die Höhe schnellen" lassen könnte. Dieses Gerücht wird durch Trumps frühere Aussagen untermauert, die auf …