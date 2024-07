Mainz (ots) -ZDFneo-ProgrammänderungWoche 30/24Donnerstag, 25.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:0.50 Bestseller BoyDas EndeNiederländische Dramaserie(vom 25.6.2024)1.30 Bestseller BoyDer SchlachterNiederländische Dramaserie(vom 25.6.2024)2.10 Bestseller BoyGeschichtenerzählerNiederländische Dramaserie(vom 25.6.2024)2.45 Bestseller BoyAuf TourNiederländische Dramaserie(vom 25.6.2024)3.30 Bestseller BoyGesegnetNiederländische Dramaserie(vom 25.6.2024)4.10 Bestseller BoyBlockadeNiederländische Dramaserie(vom 25.6.2024)4.55 Bestseller BoyFlucht ins BlaueNiederländische Dramaserie(vom 25.6.2024)5.35 Bestseller Boy-6.20 Der AnfangNiederländische Dramaserie(vom 25.6.2024)("Game Two # 343" wird auf Donnerstag, 29.08.2024 verschoben).Freitag, 26.07.Bitte Programmänderung beachten:6.20 Böhmi brutzelt mit Salwa HoumsiKochshow mit Jan Böhmermann(vom 23.7.2022)Deutschland 2022("Bestseller Boy - Der Anfang" wird auf Donnerstag, 25.07., 5.35 Uhr vorgezogen).Woche 35/24Donnerstag, 29.08.Bitte Programmänderung beachten:23.30 Game Two #343VideospielmagazinDeutschland 2024("Game Two #344" entfällt).Freitag, 30.08.Bitte Programmänderung beachten:1.05 Game Two #343Videospielmagazin(vom 29.8.2024)("Game Two #344" entfällt).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5828139