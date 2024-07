Varta will sich finanziell neu aufstellen. Das wird am Sonntag bekannt. Dazu will die Gesellschaft das StaRUG-Verfahren nutzen. Beim zuständigen Amtsgericht hat man die entsprechenden Schritte eingeleitet. So will man einer Insolvenz entgehen. Man verhandelt mit Gläubigern und möglichen Investoren hinsichtlich einer Restrukturierung. ...

