Nscale, eine vollständig vertikal integrierte KI-Cloud-Plattform, gab heute die Übernahme von Kontena bekannt, einem führenden Anbieter von modularen Rechenzentren mit hoher Dichte und KI-Rechenzentrumslösungen.

Joshua Payne, Founder and CEO, Nscale (Photo: Business Wire)

Diese Übernahme ist ein bedeutender Schritt nach vorn in der Mission von Nscale, das Infrastruktur-Backbone für den wachsenden Markt der generativen KI durch kosteneffiziente, leistungsstarke Lösungen bereitzustellen, die das volle Potenzial der KI erschließen.

Jef Laurijssen, CEO von Kontena, kommentierte: "Der Zusammenschluss mit Nscale bietet uns eine unglaubliche Gelegenheit, die Entwicklung und den Einsatz von innovativen Lösungen für generative KI-Rechenzentren zu beschleunigen. Mit unserer kombinierten Expertise können wir unseren Kunden auf dem KI- und HPC-Markt einen unvergleichlichen Mehrwert bieten."

Durch die Nutzung des innovativen KONNECT-Ökosystems von Kontena in Kombination mit den umfangreichen Infrastrukturkapazitäten von Nscale werden die beiden Unternehmen leistungsstarke Lösungen anbieten. Das Vorzeigeprodukt von Kontena, der EDGE-Datenraum, ist eine vollständig modulare Lösung für generative KI-Datenzentren, die für die komplexen Anforderungen der fortschreitenden KI-Entwicklung entwickelt wurde. Der EDGE-Datenraum ist eine der weltweit ersten modularen Lösungen, mit der KI-Infrastrukturen vor Ort und an entfernten Standorten bereitgestellt werden können, und zwar wesentlich schneller und kostengünstiger als in herkömmlichen Tier 3-Rechenzentren.

Mit der Übernahme von Kontena unterstreicht Nscale sein Engagement für Nachhaltigkeit. Die modularen KI-Rechenzentrumslösungen von Kontena werden Nscale in die Lage versetzen, seinen Kunden schnellere und kosteneffizientere Bereitstellungen an seinen zu 100 erneuerbaren Rechenzentrumsstandorten in Norwegen und den USA zu bieten.

Joshua Payne, CEO von Nscale, kommentierte: "Die Übernahme von Kontena ermöglicht es Nscale, maßgeschneiderte GPU-Cluster in großem Maßstab für globale Generative AI-Kunden schneller und kostengünstiger als die Konkurrenz zu entwickeln, zu bauen und einzusetzen. Die Einbindung von Kontena in die Wertschöpfungskette von Nscale wird es uns ermöglichen, maßgeschneiderte GPU-Supercluster und Rechenzentren für unsere großen Supercluster- und Hyperscale-Kunden über die 500 MW Greenfield-Rechenzentrumskapazität von Nscale zu liefern. Dieses modulare System kann in den Rechenzentren von Nscale, vor Ort oder am Netzwerkrand eingesetzt werden, um bei GenAI-Workloads unübertroffene Geschwindigkeit, Leistung und Effizienz zu liefern. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung unseres Ziels der vertikalen Integration."

Diese Übernahme unterstreicht das Engagement von Nscale, Innovationen voranzutreiben und seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Sie folgt auf die jüngste Ankündigung von Nscale, eine strategische Partnerschaft mit Open Innovation AI, einer führenden GPU-Orchestrierungsplattform in der MENA-Region, einzugehen, die den Einsatz von 30.000 GPUs in den nächsten 3 Jahren vorsieht und das Engagement von Nscale für KI-Infrastrukturen und optimierte Arbeitslasten für globale Märkte weiter festigt.

Über Nscale

Nscale ist ein vollständig vertikal integrierter KI-GPU-Cloud-Anbieter, der Rechenleistung für den generativen KI-Markt in großem Umfang bereitstellt. Das Unternehmen nutzt sein mit erneuerbaren Energien betriebenes 60-MW-Rechenzentrum in Norwegen und eine Pipeline von über 500 MW an neuen Rechenzentren in den USA. Mit Nscale können Kunden effizientes und skalierbares KI-Training, Feinabstimmung und rechenintensive Workloads ausführen und so die fortschrittliche KI-Forschung und Entwicklung unterstützen. Nscale stellt die KI-Infrastruktur für den Markt der generativen KI zur Verfügung.

Über Kontena

Das 2018 gegründete Unternehmen Kontena ist auf High-Density-Rechenzentren und HPC-Lösungen spezialisiert und verbindet Innovation mit Praktikabilität. Das Unternehmen hat kürzlich mit ElioVP und Bluesio zusammengearbeitet, um bessere und innovativere KI- und HPC-Lösungen zu entwickeln.

Weitere Informationen über die KI- und HPC-Lösungen von Nscale und die Übernahme von Kontena finden Sie unter nscale.com.

