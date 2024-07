Seit Jahresbeginn hat die Aktie von Boeing rund 30 Prozent an Wert verloren. Schuld daran ist ein erheblicher Vertrauensverlust, der mit den vermehrt vorgekommenen Problemen an seinen 737-Max-Maschinen einherging. Doch nun gibt es auch wieder gute News, eine asiatische Airline hat eine große Bestellung in Auftrag gegeben.Boeing hat Aufträge für mindestens 40 Großraumflugzeuge von Korean Air erhalten, darunter auch das noch nicht zertifizierte 777X-Flugzeug, was als Vertrauensbeweis für den angeschlagenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...