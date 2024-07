Wolfsburg (ots) -Die neue Ausstellung "Lenker von morgen" im "Blickfeld", dem Bereich des ehemaligen Metropolshops im KonzernForum, ist ab sofort für Gäste der Autostadt in Wolfsburg geöffnet. Die Ausstellung bietet einen faszinierenden Einblick in die Geschichte des Fahrrads und seine Rolle als bedeutendes Fortbewegungsmittel der Menschheit und reflektiert gleichzeitig die Verbindung des Fahrrads zu den Marken des Volkswagen Konzerns.Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt: "Mit 'Lenker von morgen' möchten wir unsere Besucherinnen und Besucher in die faszinierende Welt der Fahrräder entführen und ihre Bedeutung für die Mobilität der Zukunft aufzeigen. Fahrräder sind ein Symbol für Wandel und Innovation und haben einen festen Platz in der Geschichte des Volkswagen Konzerns.""Lenker von morgen" beleuchtet die Geschichte des Fahrrads anhand der Marken des Volkswagen Konzerns, darunter SKODA, das unter dem Namen Laurin & Klement seit 1895 mit der Herstellung von Zweirädern begann, sowie Porsche, Audi und Ducati, die ebenfalls tief mit der Fahrradgeschichte verbunden sind. Zu den Highlights zählen ein Kinder-Laufrad im GTI-Design, ein historisches Volkswagen Werksrad und das Audi Trickbike, ergänzt durch detaillierte Dioramen und informative Texte.Gezeigt werden zudem zukunftsweisende Prototypen und innovative Konzepte, die Einblicke in die neuesten Entwicklungen zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr und zur Förderung nachhaltiger Mobilität bieten. Besucherinnen und Besucher können zudem bei einer Virtual-Reality-Fahrt erleben, wie sich das Fahrrad der Zukunft anfühlen könnte.Die Ausstellung "Lenker von morgen" ist täglich während der Öffnungszeiten der Autostadt mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte zugänglich.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/5828337