Einstufung von GSC Research GmbH zu Wurmtal Beteiligungen AG

Unternehmen: Wurmtal Beteiligungen AG ISIN: DE0005176309



Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2023/24 Empfehlung: Kaufen

seit: 22.07.2024

Kursziel: 7,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: ./.

Analyst: Thorsten Renner



Erneut erfolgreiches Geschäftsjahr



Nachdem zunächst die Übernahme der Kehmer Versicherungsmakler GmbH als voller Erfolg für die Wurmtal Beteiligungen AG zu werten war, kam mit der Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH weiteres Ertragspotenzial hinzu. Mit den vorhandenen Mitteln befindet sich die Gesellschaft weiter auf der Suche nach geeigneten Kaufkandidaten.



Allerdings müssen diese auch eine entsprechende Rendite aufweisen können. Gute Chancen für Übernahmen sehen wir durch das Thema Nachfolgeregelung. Entsprechend sind wir für die weitere Entwicklung positiv gestimmt, zumal etwaige Zukäufe bedingt durch die gute Skalierbarkeit des Geschäftsmodells erhebliches Gewinnpotenzial bieten sollten.



Trotz der anhaltend positiven Entwicklung kam die Notierung der Wurmtal-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten per Saldo nicht vom Fleck. Dafür bietet der Anteilsschein nun eine äußerst attraktive Dividendenrendite von 6,2 Prozent. Diese dürfte in den kommenden Jahren weiter ansteigen, zumal durch den Verzicht auf den Aktienrückkauf künftig zusätzliche Mittel in die Dividendenausschüttung fließen sollen.



Das Zahlenwerk und die Aussichten haben sich weiter positiv entwickelt. Trotzdem belassen wir unser Kursziel für die Aktie der Wurmtal Beteiligungen AG bei 7,00 Euro. Entsprechend empfehlen wir weiterhin, das Papier zu "Kaufen". Unsere Schätzungen beinhalten jedoch keine potenziellen weiteren Übernahmen. Diese könnten Ergebnisse und Ausschüttungen sowie den Börsenkurs künftig beflügeln. Leider sind die Umsätze der im Freiverkehr Hamburg notierten Aktie unverändert überschaubar. Angesichts des geringen Handelsvolumens sollten Aufträge immer mit einem Limit versehen werden.

