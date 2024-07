Düsseldorf (ots) -Der krönende Abschluss der "Größten Kirmes am Rhein" war das Höhenfeuerwerk am vergangenen Freitagabend. Rund 650 Gäste erlebten das besondere Spektakel auf der "MS RheinGalaxie", die Unternehmer Josef Klüh und seine Geschäftsführung auch dieses Jahr wieder für die Klüh-Bordparty charterten. Bei bestem Sommerwetter feierten Geschäftspartner und Mitarbeitende aus aller Welt ausgelassen mit Dinner, Livemusik und DJ auf dem Hauptdeck des 85 Meter langen Kreuzers.Frank Theobald, Sprecher der Klüh-Geschäftsführung: "Die Klüh-Bordparty ist seit Jahren ein fester Bestandteil im Kalender vieler unserer Kunden, worüber wir uns sehr freuen. Wir haben hier die Möglichkeit, uns in lockerer Atmosphäre mit unseren Kunden auszutauschen und vor allem Danke zu sagen für die langjährigen Kundenbeziehungen, die unser Unternehmen auszeichnen."Zu den Gästen zählten neben Kunden und Mitarbeitenden aus ganz Deutschland auch die Führungskräfte der Klüh-Auslandsgesellschaften aus China, Indien, den Niederlanden, Polen, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Unter den Düsseldorfer Gästen waren Dr. Stephan Keller (Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf), Dr. Andreas Gassen (Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung), Michael Becker (Intendant der Düsseldorfer Symphoniker und der Tonhalle Düsseldorf), Gregor Berghausen (Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf) sowie Wolfgang Rolshoven (Baas der Düsseldorfer Jonges).Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2023) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | T 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5828368