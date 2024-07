Die Vodafone-Aktie steigt am Montagmorgen nach einer wichtigen Ankündigung des Konzerns. Es ist ein Schritt in Richtung finanzielle Stabilität, die Investoren und Analysten seit Längerem fordern. Ist jetzt der Weg frei für eine Kurserholung? Verkauf weiterer Anteile von Funkturmsparte Mit dem Verkauf weiterer 10% der Anteile an Vantage Towers will sich Vodafone finanziellen Spielraum verschaffen. Das Aktienpaket an dem Übernahmevehikel der Funkturmfirma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...