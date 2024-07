© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Einige Analysten empfehlen den Kauf von CrowdStrike-Aktien, nachdem ein Software-Update am Freitag zu weitreichenden Ausfällen geführt hat. Gleichzeitig stuft Guggenheim die Aktie ab.Die Aktien von CrowdStrike sind am Freitag zweistellig abgerutscht, nachdem ein Software-Update zu technischen Ausfällen geführt hatte, die sich auf alle Branchen auswirkten. Für CrowdStrike könnte diese Art von Fehler "nicht zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen", so der Mizuho-Analyst Jordan Klein. Das liege daran, dass das Unternehmen sein Fiskalquartal Ende dieses Monats abschließt. Die Ergebnisse des Juli-Quartals stehen somit unter Druck - auch, weil die Aktie sich in den vergangenen zwölf Monaten …