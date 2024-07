Innsbruck (ots) -Eine professionelle Webseite, die tatsächlich einen messbaren Mehrwert liefert, ist nicht günstig. Doch die Investition zahlt sich aus - das bestätigt auch Manuel Diwosch, Gründer und Geschäftsführer der Webagentur klickbeben, mit der er Händlern und Dienstleistern aus Deutschland und Österreich zu mehr Sichtbarkeit und neuen Kunden verhilft. Worauf aber kommt es dabei an?In der modernen Geschäftswelt, in der sich ein Großteil der Verbraucher im Internet über Produkte und Dienstleistungen informiert, müssen sich Unternehmen ständig an die Anforderungen ihrer Kunden anpassen. Eine professionelle Webseite spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle. Gerade für Händler und Dienstleister geht ihr Nutzen weit über eine digitale Visitenkarte hinaus - vielmehr ist sie ein unverzichtbares Werkzeug zur Umsatzsteigerung und Kundenbindung, das als erster Berührungspunkt mit potenziellen Kunden dient. Damit eine Webseite im Gedächtnis bleibt, muss sie jedoch Qualität und Professionalität vermitteln. "Qualität ist allerdings nicht günstig", erklärt Manuel Diwosch, Gründer und Geschäftsführer von klickbeben. "Um eine Webseite zu entwickeln, die wirklich einen messbaren Mehrwert bietet, sind Investitionen in Höhe von mindestens 20.000 Euro erforderlich.""Um diesen Mehrwert zu erreichen, sind systematische und wohldurchdachte Schritte unerlässlich", fährt der Experte fort. "Sie sollten die gesamte Bandbreite von der ersten Konzeption bis hin zur technischen Umsetzung umfassen." Mit seiner Webagentur klickbeben bietet Manuel Diwosch genau das: Die Marke unterstützt Unternehmen dabei, online sichtbar zu werden - und dadurch nicht nur Webseitenbesucher, sondern vor allem Kunden zu generieren. Spezialisiert haben sich der Experte und sein Team auf Onlinehändler, beratungsintensive Fachhändler und Dienstleister, nicht jedoch auf Niedrigpreisanbieter. Durch gezielte Werbeanzeigen, die prominent in den Google-Trefferlisten platziert werden, sprechen sie die zahlende Zielgruppe ihrer Kunden an. Auf den Webseiten sorgen verkaufsstarke Texte dafür, dass Besucher zu lukrativen Anfragen motiviert werden. Die Kosten für Werbeanzeigen und Webseitenoptimierung stehen dabei immer in einem angemessenen Verhältnis zu den erzielten Ergebnissen. Wie die bewährte Vorgehensweise von klickbeben im Detail funktioniert, veranschaulicht Manuel Diwosch anhand der folgenden vier zentralen Phasen.Phase 1: Erste KonzeptionDie Grundlage jeder erfolgreichen Webseite bildet eine fundierte Datenanalyse. klickbeben führt zu diesem Zweck Interviews mit starken Vertriebsmitarbeitern und Inhabern durch. Außerdem wertet die Webagentur relevante E-Mails und Daten aus SEO-Tools und Google aus. Diese Analysen dienen als Grundlage für eine zielgerichtete und effektive Webseitenstrategie.Phase 2: InhaltserstellungGut gestaltete und auf die Zielgruppe abgestimmte Inhalte sind das Herzstück jeder erfolgreichen Webseite. Sie liefern nicht nur relevante Informationen, sondern wecken auch das Interesse der Zielgruppe und schaffen Vertrauen. Entsprechend wichtig ist es, verkaufsstarke Texte, Bilder und professionelle Videos zu erstellen, die die Besucher nicht nur fesseln, sondern auch zum Kauf anregen.Phase 3: DesignentwicklungDas Design einer professionellen Webseite sollte immer dem Inhalt folgen. Dieses sollte wissenschaftlich fundiert sein, um die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext zu präsentieren. Dadurch wird die Benutzerführung optimiert und der Verkaufsprozess unterstützt.Phase 4: Technische UmsetzungDie technische Umsetzung bildet den letzten, aber entscheidenden Schritt im Prozess der Webseitenentwicklung. Hier werden alle technischen Anforderungen erfüllt - angefangen bei der Implementierung von Produktkonfiguratoren über intelligente Suchsysteme bis hin zur Integration von Zahlungsschnittstellen. Eine professionelle Webseite zeichnet sich nicht nur durch ein ansprechendes Design aus, sondern gewährleistet auch eine reibungslose Funktionalität, die die Nutzererfahrung verbessert und zur Kundenzufriedenheit beiträgt.FazitEs bleibt festzuhalten: Um eine professionelle Webseite zu realisieren, sind systematische und wohldurchdachte Schritte unerlässlich, die die gesamte Bandbreite von der ersten Konzeption bis hin zur technischen Umsetzung umfassen. Eine Webseite, die einen Jahresumsatz von mindestens einer Million Euro generieren soll, lässt sich daher nicht mit einem Budget von 3.000 bis 5.000 Euro realisieren. Solche günstigen Webseiten sind bestenfalls als digitale Visitenkarten geeignet, reichen jedoch nicht aus, um die Umsätze planbar zu steigern und Kunden langfristig zu binden. Für eine hochwertige Webseite braucht es eine sorgfältige Planung, gründliche Analyse und technische Umsetzung auf höchstem Niveau. 