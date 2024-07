Warren Buffett sitzt mit Berkshire Hathaway auf einer riesigen Cash-Reserve. Der Bargeldbestand des Beteiligungs-Konglomerats belief sich zum Ende des ersten Quartals auf 189 Milliarden Dollar. Und dennoch hat das Unternehmen weitere Aktien verkauft. Diesmal trennte sich Buffett von einem großen Aktienpaket der Bank of America - mit riesigem Gewinn. Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway hat in der zurückliegenden Woche rund 33,9 Millionen Aktien der Bank of America (BofA) für rund 1,48 Milliarden ...

