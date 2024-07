Wien (www.fondscheck.de) - Rothschild & Co. baut sein Private Investment Office in Deutschland aus, so die Experten von "FONDS professionell".Als Private Market Advisor verstärke seit Kurzem Uwe Hermann das Team. In dieser Position berate er Privatkunden und Family Offices in ihrer individuellen Asset-Allokation in Private Markets, wie es in einer Mitteilung heiße. Generell agiere das Private Investment Office als strategischer Berater von Mandanten auf Gesamtvermögensebene. ...

