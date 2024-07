In Rheinland-Pfalz hat Mer mit dem Bau des dritten Deutschlandnetz-Standorts begonnen. Geplant sind in Bad Sobernheim insgesamt zwei Schnellladesäulen, die je bis zu 400 kW bereitstellen können. Der zweite Deutschlandnetz-Standort entsteht derzeit bei Rostock (Mecklenburg-Vorpommern), für dessen Bau sich TotalEnergies verantwortlich zeichnet. Im September letzten Jahres wurden die Zuschläge für die Regionallose des Deutschnaldnetztes vergeben. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...