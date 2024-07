Nach dem deutlichen Rücksetzer in der vergangenen Woche geht es mit der Aktie von Siemens Energy zu Wochenbeginn wieder nach oben. Im freundlichen Marktumfeld kann der Energietechnikkonzern rund drei Prozent Gewinn verzeichnen. Der Grund für den Kursanstieg liegt in den USA.Die deutlich gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump in den USA Präsident wird, hatte für einen kräftigen Abverkauf bei allen Green-Tech-Aktien gesorgt. Wind- und Solaraktien oder auch Anbieter von Energiespeicherlösungen ...

