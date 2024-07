Vancouver, British Columbia. - 22. Juli 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre' - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, die Ernennung von Sian Tasaka in den Board of Directors (das "Board") mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Frau Tasaka ist ein hochqualifizierter Bergbaufinanzprofi mit Erfahrung in den Bereichen Finanzanalyse, Finanzberichterstattung und Schuldenstrukturierung. In den vergangenen 25 Jahren war Sian Tasaka als Associate Director - Financial Analysis ein wichtiges Mitglied des Endeavour Financial Teams und beriet Bergbaukunden bei der Strukturierung von Schulden für rohstoffbasierte Projekte, Cashflow-Modellierung, Bewertungen, Risikomanagement und Projektfinanzierung. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, die Geschäftsleitung von Bergbauunternehmen mit umsetzbaren Erkenntnissen und Empfehlungen für optimale Kapitalstrukturen sowie strategische Fusions- und Akquisitionsentscheidungen zu versorgen. Frau Tasaka hat einen Bachelor of Business Administration in Finanzen von der Simon Fraser University in Vancouver. Außerdem hat sie den weltweit anerkannten Titel Chartered Financial Analyst ("CFA") erworben, mit Schwerpunkt auf Finanzanalyse, Portfoliomanagement und Ethik.

Blayne Johnson, Vorsitzender von Calibre, sagte: "Im Namen des Board of Directors von Calibre Mining freue ich mich, Sian Tasaka in unserem Board of Directors begrüßen zu dürfen. Sian ist ein erfahrener Bergbaufinanzprofi, deren jahrzehntelange Erfahrung in der Beratung von Rohstoffkunden bei strategischen Initiativen und Projektfinanzierungen von unschätzbarem Wert ist. Ihre profunde Expertise in der Bergbaufinanzierung, ihr umfangreiches globales Netzwerk und ihre bewährten Führungsqualitäten werden wesentlich zum Wachstum von Calibre beitragen, während wir unserem Ziel, ein mittelgroßer Goldproduzent in Nord-, Mittel- und Südamerika zu werden, näherkommen."

Über Calibre Mining Corp.

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland & Labrador (Kanada), Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

Im Namen des Board of Directors

"Blayne Johnson"

Blayne Johnson, Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Corporate Development & IR

Tel.: 604.628.1012

E-Mail: mailto:calibre@calibremining.com

Website: http://www.calibremining.com

Calibres Hauptsitz befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

