Der deutsche Leitindex kann zum Wochenstart ein deutliches Plus verbuchen. Besonders Aktien wie Infineon oder Bayer profitieren. Doch eine bereits letzte Woche stark gecrashte Aktie sagt schon wieder ab. Was steckt dahinter? Gute Laune beim DAX: Der deutsche Leitindex liegt heute bereits über 1,5 Prozent im Plus und steht bei 18.447 Punkten. Ähnlich optimistisch geht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 zu: dieser liegt sogar 1,7 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...