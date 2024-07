EQS-News: Luanda International Fair (FILDA) / Schlagwort(e): Sonstiges

Die 39. Internationale Messe von Luanda versammelt mehr als 1300 Unternehmen aus 18 Ländern und konzentriert sich auf die Internationalisierung der Marke Angola



22.07.2024 / 16:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die 39. Internationale Messe von Luanda versammelt mehr als 1300 Unternehmen aus 18 Ländern und konzentriert sich auf die Internationalisierung der Marke Angola Vom 23. bis 28. Juli öffnet die 39. Internationale Messe von Luanda (FILDA) ( www.FILDA-Angola.co.ao ) ihre Türen in der Sonderwirtschaftszone der angolanischen Hauptstadt mit Fokus auf Internationalisierung. Die wichtigste Geschäftsausstellung Angolas zieht immer mehr Märkte und Investoren weltweit an, da das Land in strategische Infrastruktur für den globalen Handel und die Industrie investiert, wie den Lobito-Korridor und den Dr. António Agostinho Neto Internationalen Flughafen. Mehr als 1300 Unternehmen aus 18 Ländern haben ihre Teilnahme am Forum bereits bestätigt. Luanda, 22. Juli 2024 - Wenige Tage vor der Eröffnung der 39. Ausgabe der FILDA ist die Registrierung noch für Investoren aus aller Welt offen, um an einer der ältesten und wichtigsten multisektoralen Messen Afrikas teilzunehmen. Für sechs Tage werden mindestens 1300 angolanische Unternehmen und 254 aus 18 Ländern Afrikas, Europas, Amerikas und Asiens den Puls des nationalen Marktes in Industrien und Dienstleistungen von mehr als 30 Sektoren messen, insbesondere in den Bereichen Handel und Vertrieb, Lebensmittel und Getränke sowie der Extraktiv- und Verarbeitungsindustrie. Unter dem Motto "Ernährungssicherheit und internationale Partnerschaft: Das Binom der wirtschaftlichen Diversifizierung" will FILDA auch einen besonderen Fokus auf die Bereiche Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Meeresressourcen legen. Als wichtigste Ausstellung des Potenzials Angolas wird FILDA das Wirtschaftsforum "Angola - Portugal" ausrichten, das die Anwesenheit des portugiesischen Premierministers Luís Montenegro umfassen wird, sowie die Veranstaltung "Macau und die portugiesischsprachigen Länder". Die Industrielle Vereinigung von Angola und die Unternehmerkonföderation von Portugal werden während der internationalen Messe ein Memorandum unterzeichnen. Alle Teilnehmer können auch Konferenzen über die Lizenzierung von Handels- und Industrieaktivitäten und über Tourismus besuchen, die jüngste Ergänzung der Strategie der angolanischen Regierung zur wirtschaftlichen Diversifizierung. Die Teilnahme von mehr als 1300 nationalen und ausländischen Unternehmen aus dem privaten Sektor sowie aus dem Banken- und Versicherungssektor und öffentlichen Institutionen an FILDA ermöglicht es internationalen Investoren nicht nur, mögliche Partnerschaften zu identifizieren, sondern auch die strategischen Pläne der angolanischen Regierung für verschiedene Sektoren kennenzulernen, zusätzlich zu den Vorschriften, Gesetzen und öffentlichen Programmen zur Förderung privater Investitionen. Die Erleichterung von B2B-Kontakten ist besonders relevant in der aktuellen Phase der angolanischen Wirtschaft. Im vergangenen Jahr hat die Konzession des Lobito-Korridors, einer Eisenbahn, die die Hauptproduktionsgebiete des Landes durchquert und die Kupfer- und Kobaltminen der Demokratischen Republik Kongo und Sambias mit dem angolanischen Hafen Lobito am Atlantik verbindet, Angola erneut als hoch strategisches logistisches Stück des internationalen Handels positioniert. Um diese globale Position zu stärken, wird in diesem Jahr auch der neue Dr. António Agostinho Neto International Airport in Luanda in Betrieb genommen. In den kommenden Jahren könnte diese Infrastruktur zum wichtigsten Passagier- und Fracht-Hub der Region mit interkontinentalen Verbindungen und dem jährlichen Fluss von Millionen Passagieren und Hunderttausenden von Tonnen Fracht werden. In diesem Kontext betont Bruno Albernaz, "FILDA etabliert sich klar als eine hoch relevante internationale Geschäftsbörse, bei der Investoren aus der ganzen Welt die Marke Angola kennenlernen können". Laut dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Grupo Arena, die die Veranstaltung organisiert, "wollen internationale Unternehmer das echte Angola auf praktische und einfache Weise kennenlernen. Sie wollen sich über die vorhandenen Lösungen und die Technologie, die wir haben, informieren. Sie wollen direkten Kontakt zu Partnern und Institutionen, um zu verstehen, was sie benötigen, um mögliche Investitionen rentabel zu machen und neue Geschäftsfelder zu schaffen. Auf der FILDA bieten wir genau das - einen Raum, der das Land so zeigt, wie es ist, mit seinem realen Potenzial und konkreten Chancen, bei dem die hunderten angolanischen Unternehmen, die hier präsent sind, ihre gesamte Erfahrung und Fähigkeit zeigen, um solide und zukunftsfähige Partnerschaften zu etablieren", gibt der Verantwortliche an. "Schließen Sie sich uns an, lassen Sie uns Geschäfte machen, lassen Sie uns Partnerschaften formalisieren, stärken wir unsere Beziehungen und schaffen wir neue Investitionen und Lösungen für Angola", lädt er ein. Die diesjährige Ausgabe der FILDA bereitet sich darauf vor, alle Zahlen des letzten Jahres zu übertreffen, bei dem 75.000 Besucher und Aussteller aus 10 Ländern empfangen wurden. Verteilt von der APO Group im Auftrag der Luanda International Fair (FILDA). Bild herunterladen (1): https://apo-opa.co/3ShBBH6 Bild herunterladen (2): https://apo-opa.co/3W74dnu Bild herunterladen (3): https://apo-opa.co/3Wva4od Bild herunterladen (4): https://apo-opa.co/3Y8Lwmc Bild herunterladen (5): https://apo-opa.co/4cQhPL0 Bild herunterladen (6): https://apo-opa.co/4cWdQNm



22.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com