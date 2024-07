Creel, Mexiko (ots/PRNewswire) -Das Land der Tarahumara oder Rarámuris, was übersetzt "leichte Füße" bedeutet, in den Barrancas del Cobre im Bundesstaat Chihuahua ist eine atemberaubende Reihe von fast 2.000 Meter tiefen Schluchten, die sich zu einem der attraktivsten Reiseziele im Norden Mexikos entwickeln.In der Nähe der Chihuahuan-Wüste mit ihren stacheligen Nopales und Sotoles hat sich dieses Naturjuwel seinen Charme bewahrt, da es schwer zugänglich ist und erstmals 1608 von einem spanischen Jesuiten erreicht wurde.Der Copper Canyon bietet alles von tropischem Klima in den Tiefen seiner Canyons bis hin zu Hochgebirgsklima mit häufigem Schneefall, was bedeutet, dass die Rarámuris halbsesshaft leben und je nach Jahreszeit die Sierra hinauf- oder hinabsteigen.In der Region gibt es mehrere "Pueblos mágicos" wie Batopilas oder Creel, die vom mexikanischen Tourismusministerium für ihre Arbeit zum Schutz und zur Erhaltung ihres kulturellen Reichtums ausgezeichnet wurden.Hier befindet sich auch der berühmteste Zug Mexikos, der Chepe Express, der von Chihuahua City nach Los Mochis im Bundesstaat Sinaloa am Pazifischen Ozean fährt und während seiner mehr als zehnstündigen Fahrt atemberaubende Ausblicke auf die wechselnden Landschaften von der Sierra bis zum Meer bietet.In Creel, einer Stadt mit 5.000 Einwohnern, hat der Flughafen Barrancas del Cobre, der bis Ende 2025 kommerzielle Flüge aufnehmen soll, im Januar seinen Betrieb aufgenommen, wie die Organisation Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC), die diese Initiativen unterstützt, mitteilte.Früher gab es nur Flughäfen, und sie sind immer noch in Betrieb, einige davon an der Hauptstraße der Städte. Meine Hochachtung vor den Piloten, fast Kamikaze. Mit diesem Flughafen werden sie mehr Sicherheit haben", sagte Armando Cárdenas, der Flughafenverwalter.Im Herzen der Barrancas, eine Autostunde von Creel entfernt, befindet sich der 2010 eröffnete Parque Aventura de Barranca mit der längsten Seilrutsche der Welt, einer 2,5 Kilometer langen Strecke in über 1.000 Metern Höhe.Raúl Rodríguez, Direktor des Parque Aventura de Barrancas, hob hervor, dass der Park aufgrund seiner strategischen Lage und der angebotenen Dienstleistungen ein wichtiger Ort für das Wachstum der Region sei, da er die "Hauptstadt" der Sierra Tarahumara darstelle.Weitere Informationen: https://desec.mx/View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/barrancas-del-cobre-das-von-desec-unterstutzte-okotouristische-juwel-des-tarahumara-hochlandes-im-norden-mexikos-302202784.htmlPressekontakt:Desec-Büro,Luis Oliver Torres Garcia,oliver.torres@desec.org.mx,Tel: +52 614 442 8450Original-Content von: Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175470/5828493