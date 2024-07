In das Rennen um die US-Präsidentschaft ist mit dem Rückzug von Joe Biden zwar wieder etwas mehr Unsicherheit hineingekommen, dennoch dürfte sich an der Favoritenrolle von Donald Trump so schnell nichts ändern. Zu groß das Chaos bei der Demokratischen Partei und zu schwach die möglichen Präsidentschaftskandidaten.

Der Aktienmarkt nimmt den Rückzug des amtierenden Präsidenten aus dem Wahlkampf zunächst einmal gelassen auf und kann sich von dem deutlichen Rücksetzer in der vergangenen Woche erholen. Das Plus bei den Technologieaktien in New York schiebt auch den Deutschen Aktienindex an und sorgt dafür, dass das Pendel innerhalb der Schaukelbörse in Frankfurt heute zur Abwechslung mal wieder nach oben ausschlägt. Dass daraus allerdings der nächste Anlauf auf das Allzeithoch erwächst, ist in der Sommerpause eher unwahrscheinlich. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis die nächsten kurzfristigen Gewinnmitnahmen einsetzen.

An der Wall Street sind die Anleger weiterhin mit der großen Rotation der Aktienfavoriten der vergangenen anderthalb Wochen beschäftigt. Auslöser dieser Entwicklung war aber nicht etwa die Politik, sondern waren die deutlich gefallenen Verbraucherpreisindizes in den USA am 11. Juli. Seitdem sind die Anleger zuversichtlich, dass die Fed im September die Zinswende einleiten wird.

Dies führte seitdem zu einer Ausweitung der Rally in der Breite. Ein Umstand, der zwar in der Regel ein gesundes Zeichen für den Gesamtmarkt ist. Da sie aber vor allem bei den Nebenwerten stattfand und auf Kosten der stark gewichteten Mega-Cap-Werte ging, war der Gesamteffekt bei den breiten Indizes wie dem S&P 500 und insbesondere dem Nasdaq eher negativ. Diese Entwicklung könnte sich in den kommenden Wochen fortsetzen und so unter dem Strich nicht für den entsprechenden Rückenwind für den DAX sorgen.

