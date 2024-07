Straubing (ots) -



Ein Kraut gegen die Rechtspopulisten ist also noch nicht gefunden worden und auch die CSU-Vorstände haben am Montag bei ihrer Klausur das Ei des Kolumbus offensichtlich nicht entdeckt. (...) Die Strategien mögen geeignet sein, um die Abwanderung nach Rechts zu stoppen, aber das Defizit liegt nicht in fehlenden Erkenntnissen, sondern in der Umsetzung. Man könnte auch sagen: am Widerspruch zwischen Worten und Wirklichkeit. Weil sich - gerade in Deutschland - die Probleme nur äußerst zögerlich oder gar nicht bewältigt werden, verlieren viele das Vertrauen in die Lösungsfähigkeit der Demokratie und in den sie tragenden Establishment-Parteien, zu denen die CSU genauso gehört wie die Grünen.



