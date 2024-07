Krypto News: WienerAI explodiert weiter - viraler Presale endet in 9 Tagen

WienerAI ($WAI) befindet sich in den letzten neun Tagen seines Vorverkaufs und hat bereits über 7 Millionen Dollar eingesammelt. Der neue Meme-Coin verzeichnet nicht nur einen erfolgreichen Vorverkauf, sondern formiert auch eine starke Community, bekannt als "Sausage Army". Dieser wurde benannt nach dem Maskottchen, einem Dackel. Denn WienerAI ist ein weiterer Meme-Coin mit Hunde-Branding, der jedoch ebenfalls einen relaen. Nutzen forciert. Die Community ist mittlerweile auf Telegram auf 13.000 Mitglieder und auf X auf fast 16.000 Mitglieder angewachsen.

Diese Community freut sich besonders auf den Start des fortschrittlichen KI-Krypto-Handelsbots von WienerAI, der allen Krypto-Händlern Chancengleichheit bieten soll. Mit dem Ende des Vorverkaufs könnte die letzte Chance bald verstreichen, den nativen Token $WAI zum Preis von 0,00073 Dollar zu erwerben.

Nach dem Vorverkauf könnten die geplanten Börsennotierungen von WienerAI den Preis von $WAI erheblich steigern. Deshalb nutzen viele Investoren die aktuelle Gelegenheit, um den Token jetzt mit einem deutlichen Rabatt zu erwerben, bevor er möglicherweise zu höheren Preisen gehandelt wird. Gerade in bullischen Marktphasen entwickeln sich Krypto-Presales häufig stark, wenn die Risikobereitschaft der Anleger Kapital in neue Coins treibt.

Ethereum-ETFs vor Handelsstart: MEW & WIF explodieren wieder

Am Dienstag werden fünf Ethereum ($ETH)-Spot-ETFs debütieren, was mittelfristig zu einem erheblichen Preisanstieg von Ethereum führe könnte. Der Preis von $ETH näherte sich zuletzt den 3.500 US-Dollar, da die Spot-ETFs einen bedeutenden Meilenstein für Ethereum und den gesamten Kryptomarkt darstellen. Diese offenbaren die zunehmende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte im traditionellen Finanzwesen (TradFi).

KI-Prognosen deuten darauf hin, dass Ethereum in den nächsten drei Monaten seinen historischen Höchststand brechen und bis Juli 2025 auf 7.000 US-Dollar steigen könnte.

In spezialisierten Sektoren des Marktes haben Meme-Coins in den letzten 24 Stunden deutliche Preisbewegungen verzeichnet. DogWifHat ($WIF) legte zweistellig zu, Dogecoin ($DOGE) stieg um 5 Prozent. Der größte Gewinner war Cats in a Dog's World ($MEW), das um mehr als 40 Prozent stieg und erstmals in die Top 100 des Kryptomarkts gelangte. Doch Anleger suchen immer wieder nach neuen Chancen.

Hier kommt WienerAI ins Spiel und bietet Anlegern die Chance, frühzeitig von solchen Entwicklungen zu profitieren und sich den ersehnten Vorsprung zu verschaffen.

WienerAI: Vielseitiger KI-Trading-Bot 2024

Die Handelsfunktionen von WienerAI identifizieren nach eigener Aussage die optimalen Handelskonfigurationen, noch bevor sie eintreten. Der Trading.-Bot analysiert den Markt und sammelt Daten von bedeutenden Ereignissen wie der Einführung von Ethereum-ETFs sowie anderen entscheidenden Faktoren, die Anlegern oft verborgen bleiben. Mit ihrer prädiktiven Technologie stellt WienerAI diese Konfigurationen bereit und empfiehlt die beste dezentrale Börse (DEX) für die Ausführung.

Händler müssen lediglich die intuitive Benutzeroberfläche von WienerAI nutzen, um Antworten zu erhalten. Ob Anfänger oder erfahrener Händler. Das Procedere soll so einfach sein, wie eine Abfrage in ChatGPT einzugeben, mit sofortigen Ergebnissen und Ausführungen. Zudem bietet WienerAI gebührenfreien Handel und Schutz vor dem MaximalExtractable Value (MEV), wodurch Transaktionen vor Bot-Manipulationen geschützt sind.

Diese innovativen Funktionen haben auch die Aufmerksamkeit der Analysten von Coincierge erregt, die das Potenzial von WienerAI in einem aktuellen Video hervorheben.

Letzte Chance bei WAI - Presale endet in neun Tagen

Investoren, die bisher nicht am Vorverkauf von WienerAI teilgenommen haben, können ihr Krypto-Wallet mit der WienerAI-Website verbinden, um Token mit ETH, USDT oder BNB zu erwerben. Auch Kredit- und Debitkarten werden akzeptiert. Der Kauf gelingt somit in wenigen Minuten.

Für den Vorverkauf sind rund 20,7 Milliarden $WAI-Token vorgesehen. Frühe Investoren können zusätzlich von der Staking-Funktion profitieren, um ihre Bestände zu erhöhen und auf einen Preisanstieg zu spekulieren.

Derzeit sind etwa 7,1 Milliarden $WAI-Token im Staking gesperrt, was einem Wert von etwa 5,1 Millionen US-Dollar entspricht. Damit liegt die Staking-Ratio bei über 70 Prozent, was das starke Vertrauen der Anleger in WienerAI und seine KI-Handelsfunktionen zeigt.

Zur Gewährleistung der Sicherheit wurde der Smart Contract von WienerAI vollständig von SolidProof geprüft und als fehlerfrei bestätigt.

Die wachsende Community von WienerAI auf X und Telegram hält Mitglieder über die neuesten Updates und Entwicklungen informiert. Wer sich für WAI interessiert, sollte aufgrund des Countdowns zeitnah eine Analyse durchführen.

