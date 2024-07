Krypto News: Allzeithoch für L2 Base, Base Dagz erreicht 2,6 Mio. $

Kryptowährungen geben in den letzten 24 Stunden leicht nach, zumindest die wertvollsten Kryptos Bitcoin und Ethereum. Derweil legen einige Altcoins kräftiger zu, beispielsweise Solana, XRP oder Dogecoin. Während einzelne Meme-Coins ebenfalls stark profitieren, lohnt sich immer wieder auch ein Blick auf die fundamentalen Entwicklungen am Kryptomarkt. Denn die technologischen Entwicklungen gehen weiter, die Layer-2-Lösung für Ethereum Base markiert jetzt ein Allzeithoch. Was ist passiert und warum könnte der Meme-Coin Base Dawgz deshalb spannend sein?

Allzeithoch für Base: Was ist passiert?

Analysten von @Coin98Analytics beobachten nämlich aktuell, dass die Base-Blockchain ein Allzeithoch bei täglichen Transaktionen erreicht hat, mit über 4 Millionen Transaktionen an einem Tag. Damit übertrifft Base sowohl Ethereum als auch andere beliebte Layer-2-Plattformen. Dieses signifikante Wachstum zeigt das steigende Interesse und die Akzeptanz der Base-Blockchain im Kryptomarkt.

. @Base hit an ATH in daily transactions, reaching over 4M, outperforming Ethereum and other popular Layer 2 platforms pic.twitter.com/U51yGm41hw - Coin98 Analytics (@Coin98Analytics) July 21, 2024

Denn nach der hiesigen Metrik liegt Base deutlich vor Arbitrum (2,2 Mio.) oder Linea und Ethereum (1,1-1,2 Mio.). Base ist die führende L2 nach dieser Metrik. Die Skalierung von Ethereum schreitet voran und Base hat sich zu einem zentralen Akteur entwickelt.

Natürlich ist das starke Wachstum der Layer-2-Plattformen nicht nur für diese selbst bullisch, sondern bietet auch für Ethereum erhebliche Chancen zur Massenadoption. Ethereum-Entwickler haben bewusst entschieden, die Skalierbarkeit über Layer-2-Lösungen voranzutreiben. Das kürzliche Dencun-Upgrade hat die Transaktionsgebühren erheblich gesenkt, wodurch das Trading auf Layer-2-Plattformen immer populärer wird. Diese Entwicklungen fördern die Nutzung und Akzeptanz von Ethereum und seinen Skalierungslösungen im breiteren Kryptomarkt.

Nächster Base-Meme-Coin mit Potenzial: DAWGZ explodiert im Presale

Die Base-Blockchain erlebt durch kontinuierlich steigendes Kapital regelmäßig Meme-Coin-Saisons, was das wachsende Interesse an der Base-L2-Plattform verdeutlicht. Wenn allgemein die Akzeptanz für eine Blockchain steigt, zieht dies natürlich auch Anleger unterschiedlichen Couleurs an. Wo Kapital fließt, finden sich spekulative Trader, die stets nach neuen Chancen suchen.

Base Dawgz ist ein Projekt, das von dieser Dynamik profitiert. Es richtet sich nach eigener Aussage an Abenteurer und Innovationsfreudige und basiert auf der Base-Blockchain. Das Projektlogo zeigt einen Shiba Inu in Fallschirmspringer-Ausrüstung, inspiriert von "Top Gun".

Zum Base Dawgz Presale

Im Vorverkauf hat Base Dawgz bereits 2,65 Millionen US-Dollar eingesammelt und zeigt weiterhin positive Tendenzen. Durch die Multichain-Funktionalität kann der DAWGZ-Token nicht nur auf Base, sondern auch auf Ethereum, Solana, Avalanche und BSC erworben werden, was die Liquidität und Attraktivität erhöht.

Ein zentrales Merkmal des Projekts ist das Refer-2-Earn-Programm, das Nutzer für das Teilen von Memes und Inhalten auf Social Media belohnt. Dieses Programm nutzt die Reichweite sozialer Netzwerke, um das Projekt organisch zu verbreiten und neue Nutzer zu gewinnen.

Die Roadmap von Base Dawgz umfasst mehrere entscheidende Phasen. Diese stellen unter Beweis, dass DAWGZ ein langfristig erfolgreiches Projekt werden soll.

Phase 1: Einführung der Website und Beginn des Vorverkaufs.

Phase 2: Marketinginitiativen und Community-Wachstum.

Phase 3: Listungen auf DEXs sowie auf CoinMarketCap und CoinGecko.

Phase 4: Weiterentwicklung, Community-Belohnungen und CEX-Listings.

Derzeit sind rund 25 Prozent der Token im Staking gesperrt, was eine Rendite von über 1220 Prozent APY bietet und somit das verfügbare Angebot reduziert. Dies könnte eine bullische Kursentwicklung begünstigen. Interessierte Investoren sollten die Gelegenheit nutzen und die Website von Base Dawgz besuchen, um am Vorverkauf teilzunehmen und von den hohen Staking-Renditen zu profitieren. In den nächsten 24 Stunden wird der Preis für DAWGZ erneut steigen, was zusätzliche Anreize bietet, frühzeitig einzusteigen. Schließlich bauen Early-Adopters schnell Buchgewinne auf.

Die Teilnahme am Base Dawgz Vorverkauf ist einfach: Interessenten besuchen die Website, verbinden ihre Wallets und wählen ihr bevorzugtes Netzwerk - Base, Ethereum, Solana, Avalanche oder BSC. Token können mit ETH, USDC, BNB, USDT oder AVAX gekauft werden - alles innerhalb weniger Minuten.

Zum Base Dawgz Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.