DJ PTA-Adhoc: 2invest AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/22.07.2024/16:55) - Die 2invest AG (Frankfurt: 2INV; ISIN: DE000A3H3L44) hat ihr erstes Geschäftshalbjahr 2024 (1. Januar bis 30. Juni 2024) mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von 1,5 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 1. HJ 2023 ("VZ"): -5,1 Mio. EUR) sowie mit frei verfügbaren liquiden Mitteln (bestehend aus Kassen- und Bankbeständen) in Höhe von 6,0 Mio. EUR per 30. Juni 2024 (Vorjahr 31. Dezember 2023 ("VJ"): 9,5 Mio. EUR) abgeschlossen.

Das vorläufige Ergebnis beinhaltet sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 120 TEUR (VZ: 1.369 TEUR), sowie Personalaufwand in Höhe von 71 TEUR (VZ: 63 TEUR), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 319 TEUR (VZ: 338 TEUR) und ein Finanzergebnis in Höhe von -1.219 TEUR (VZ: -6.105 TEUR), im Wesentlichen bestehend aus Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von 2.151 TEUR (VZ: 6.637 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Verluste aus Verfall von Optionen (72 TEUR), Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (45 TEUR), Währungsverluste (45 TEUR), Kosten für Börsennotierung und Kapitalmarktkommunikation (32 TEUR), Rechts- und Beratungskosten (26 TEUR), Konzernumlage (25 TEUR), Bankgebühren (23 TEUR) sowie Buchhaltungs- und Prüfungskosten (15 TEUR).

Die vorläufige Bilanz zum 30. Juni 2024 nach HGB weist ein Eigenkapital in Höhe von 61.630 TEUR (VJ: 63.155 TEUR) aus, was einem Wert je Aktie von 10,72 EUR entspricht.

Der Vorstand prognostizierte im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses (Geschäftsjahr 2023) ein Jahresergebnis im Bereich von -1,1 Mio. EUR bis +2,0 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2024. Die Planung der Gesellschaft beinhaltete keine Erträge und Aufwendungen aus den Investitionen in Wertpapiere, da der genaue Ein-/Ausstiegszeitpunkt bei den Wertpapieren nicht vorhergesagt werden kann. Der Vorstand hält an der bestehenden Prognose für das Geschäftsjahr 2024 aktuell fest.

Die Gesellschaft verfügt aktuell über stille Reserven bei Wertpapieren im Anlage- und Umlaufvermögen von rund 60 Mio. EUR, welche nach HGB nicht ins Jahresergebnis einfließen und die primär auf die Beteiligung an der 4basebio PLC entfallen. Die Gesellschaft hält nach wie vor rund 3,67 Mio. Aktien an der 4basebio PLC (rund 29,8%).

Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 22. Juli 2024 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen ersten Halbjahres 2024.

*** Ende der Ad-hoc-Mitteilung***

