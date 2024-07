DJ Aktien Schweiz mit deutlichen Aufschlägen zu Wochenbeginn

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit Aufschlägen beendet. Gut kam an den Märkten die Senkung der Leitzinsen in China zur Unterstützung der schwächelnden Wirtschaft an. Topthema war allerdings der Rückzug von Joe Biden aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf. Biden hat sich für Vizepräsidentin Kamala Harris ausgesprochen. Für Dirk Chlench, Volkswirt der LBBW, liegt Harris in Umfragen im Vergleich mit Donald Trump ähnlich weit zurück wie Biden. Dennoch habe die Wahrscheinlichkeit eines Trump-Wahlsieges nach dem Abgang von Biden abgenommen.

Der SMI gewann 1,0 Prozent auf 12.297 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und 1 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 15,42 (zuvor: 18,75) Millionen Aktien.

Gut gefragt bei den Anlegern waren Novartis. Die Aktie legte um 2,3 Prozent zu. Roche hinkten mit Aufschlägen von 0,7 Prozent etwas hinterher.

Nestle gewannen 0,8 Prozent. Der Lebensmittelriese wird am Donnerstag Zahlen für das erste Halbjahr vorlegen. Bereits am Dienstag werden Kühne & Nagel (+2,5%) und Giviaudan (+1,5%) Halbjahreszahlen präsentieren. Deutliche Aufschläge verzeichneten auch Logitech (+2,0%).

Im breiteren Markt machten Belimo einen Kurssprung um 17,6 Prozent nach oben. Aufgrund der starken Umsatzergebnisse in der ersten Jahreshälfte wurde die Prognose für das Gesamtjahr auf über 9 Prozent in der Lokalwährung nach oben genommen. Die neue Prognose impliziert den Analysten von Jefferies zufolge ein Wachstum von 14 Prozent im zweiten Halbjahr 2024, was angesichts der nachlassenden Vergleichswerte realisierbar erscheine.

Die Aktie von Kudelski schoss um 10,1 Prozent aufwärts. Das Unternehmen verkauft den Geschäftsbereich Skidata an Assa Abloy.

July 22, 2024 11:49 ET (15:49 GMT)

