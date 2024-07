Die Merck-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Trotz eines anfänglichen Kurses von 150,90 EUR sank der Wert im Tagesverlauf um 0,4 Prozent auf 149,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 59.328 Aktien. Bemerkenswert ist, dass die Aktie in den letzten 52 Wochen ein Hoch von 176,25 EUR erreichte, was ein Potenzial von 18,25 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des Kursrückgangs bleiben Finanzexperten zuversichtlich für die Zukunft von Merck. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 182,00 EUR angegeben, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 8,68 EUR je Aktie. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende von 2,20 EUR im Vorjahr auf 2,35 EUR erwartet, was das Vertrauen in die finanzielle Stärke des Unternehmens unterstreicht.

