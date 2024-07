Zu Beginn der Woche notiert der Platinpreis mit 964 US-Dollar leicht unter dem Schlusskurs der letzten Woche von 965 US-Dollar. Dies markiert eine marginale Veränderung von -0.10 % und setzt den Trend der letzten fünf Handelstage fort, in denen Platin insgesamt um -3.3 % gefallen ist. In diesem Artikel beleuchten wir die aktuellen Entwicklungen im Platinmarkt, betrachten die technischen Indikatoren und diskutieren externe Faktoren, die Einfluss auf die Preisgestaltung haben könnten.Die jüngste politische Entwicklung in den USA hat bemerkenswerte Auswirkungen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...