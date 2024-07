REGENSBURG (dpa-AFX) - Der Antriebsspezialist Vitesco senkt seine Prognose für das laufende Jahr. Die Erholung in der Automobilindustrie schreite nur langsam voran, speziell bei E-Autos, teilte die Schaeffler -Tochter am Montagabend in Regensburg mit. Wegen der geringeren Abrufzahlen der Autohersteller geht Vitesco von einem deutlicheren Umsatzrückgang als bislang aus und erwartet nun 8,1 Milliarden Euro. Bislang hatte das Unternehmen 8,3 bis 8,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, nach 9,2 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Die Marge bezogen auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll nun von 3,7 Prozent auf rund 4,0 Prozent steigen. Hier hatte Vitesco bislang 4,5 bis 5,0 Prozent auf dem Zettel. Die neuen Prognosen liegen unter den Analystenschätzungen.

Im zweiten Quartal sank der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge von 2,4 Milliarden auf gut 2 Milliarden Euro, wie der Antriebsspezialist weiter mitteilte. Die für die Gesellschaft wichtigen Umsätze mit Elektrifizierungskomponenten dürften dabei von 354 Millionen auf 316 Millionen Euro zurückgegangen sein. Das bereinigte Ebit legte auf etwa 82 Millionen Euro zu, nach 67 Millionen Euro im Vorjahr. Das entspreche einer Marge von 4,0 Prozent, im Vergleich zu 2,9 Prozent im Vorjahr.

Anleger zeigten sich enttäuscht. Die Vitesco-Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion gut drei Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft./nas/he