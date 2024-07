Die BASF-Aktie zeigte am Montag eine positive Entwicklung im XETRA-Handel und verzeichnete einen Anstieg von 1,8 Prozent. Mit einem Tageshöchststand von 44,98 EUR und einem Handelsvolumen von über 540.000 Aktien deutet dies auf ein gesteigertes Anlegerinteresse hin. Trotz des jüngsten Aufschwungs liegt die Aktie jedoch immer noch 18,29 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 54,93 EUR, das am 4. April 2024 erreicht wurde. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr beläuft sich auf 3,34 EUR pro Aktie, was leicht unter der Vorjahresdividende von 3,40 EUR liegt.

Anleger wägen Risiken und Chancen ab

Obwohl die jüngsten Geschäftsergebnisse einen Rückgang des Gewinns pro Aktie und des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr zeigen, bleibt das durchschnittliche Kursziel der Analysten mit 51,20 EUR optimistisch.

