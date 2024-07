© Foto: DALL-E



Die Investitionen in Künstliche Intelligenz summieren sich auf ein Billionenvolumen. Ihre Rendite bleibt jedoch ungewiss. Die Technologie sei gar nicht für größere Probleme gemacht, warnt Goldman.Die führenden Technologieunternehmen, bekannt als "Hyperscaler", stehen vor einer finanziellen Zerreißprobe, da sie kollektiv fast 357 Milliarden US-Dollar in Künstliche Intelligenz (KI) investiert haben, was nahezu ein Viertel der gesamten Ausgaben des S&P 500 für Kapitalaufwendungen und Forschung und Entwicklung darstellt. Diese gewaltigen Ausgaben, von denen erwartet wird, dass sie weiter steigen, haben jedoch bisher nicht die erwarteten Rentabilitätsbeweise geliefert. Analysten und Investoren …