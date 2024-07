Die wirtschaftliche Entwicklung war in Europa zuletzt schwieriger als in den USA. Vor allem die US-Fiskalpolitik hat dazu beigetragen, dass die US-Wirtschaft kontinuierliche Impulse bekommen hat. Aus Sicht von Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, besteht nun aber die Chance, dass sich die Wirtschaft in Europa wieder stärker belebt. "Das Verbrauchervertrauen befindet sich wieder auf dem Weg nach oben. Die Kaufkraftkrise auf dem Kontinent ist vorbei, wir sehen ein Reallohnwachstum von über zwei Prozent. Das wird die Kaufkraft ...

