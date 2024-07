The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.07.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.07.2024

.

ISIN Name

AU000000GNX5 GENEX POWER LTD.

DE000A0Z26C8 GORE GERM.OFF.R.E. NA ON

GB00B60BD277 SUPERDRY PLC LS -,01

NO0010716863 XXL ASA A NK 40

US43858G1076 HK TECH.VENTURE ADR HD-10

US63911H1086 NAUTICUS ROBOTI. DL-,0001