Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) hat einen monumentalen Erfolg bei ihrer Mission erzielt, Menschen den Zugang zu moderner Medizin und Interessenvertretung unabhängig von ihrem Einkommen zu ermöglichen: 2 Millionen Menschen werden weltweit von der AHF betreut.

"Wir sind stolz auf das Erreichen dieses historischen Meilensteins. Als wir vor mehr als 20 Jahren unsere globalen Programme in zwei afrikanischen Ländern mit jeweils 100 Patienten starteten, konnten wir uns noch nicht vorstellen, eines Tages 2 Millionen Menschen weltweit zu betreuen", erklärt Michael Weinstein, Präsident der AHF. "Es ist eine Ehre und ein Beweis für das Engagement und die harte Arbeit unserer Mitarbeitenden, staatlichen Partner und Ehrenamtlichen, die sich unermüdlich dafür einsetzen, den Alltag der von HIV/AIDS betroffenen Menschen zu verbessern."

Geplante Events

Die AHF-Büros bereiten zahlreiche farbenfrohe Events in Afrika, Asien, Europa und Amerika vor. Zu den Höhepunkten gehören Feiern mit riesigen Festtorten, Obst- und Gemüsespenden von AHF-geförderten Community-Bauernhöfen, kostenlose Gesundheitschecks und HIV-Tests, Edutainment-Beiträge, die kostenlose Verteilung von Kondomen, die Eröffnung einer neuen Klinik, ein Sportturnier, Vorführung von AHF-Dokumentationen und vieles mehr. Die Veranstaltungen sollen die Gemeinschaften, die AHF-Mitarbeitenden und die staatlichen Partner feiern, würdigen und ihnen für ihren Beitrag danken, ohne den das Erreichen der Marke von 2 Millionen betreuten Menschen nicht möglich gewesen wäre.

AHF-Meilensteine

Seit ihrer Gründung 1987 gehört die AHF zu den Protagonisten im weltweiten Kampf gegen HIV/AIDS. Sie leistet unverzichtbare Dienste, vertritt die Interessen von Betroffenen und entwickelt innovative Lösungen zur Bekämpfung der Pandemie. Dieser wichtige Meilenstein bestätigt die unermüdlichen Anstrengungen der AHF, um das Leben von Menschen mit HIV/AIDS zu verbessern.

2 Millionen Menschen in Pflege, 22. Juli 2024

1,5 Millionen Menschen in Pflege, 1. Dezember 2020

1 Million Menschen in Pflege, 1. Oktober 2018

500.000 Menschen in Pflege, 13. November 2015

250.000 Menschen in Pflege, 27. November 2013

100.000 Menschen in Pflege, 15. April 2009

"Der entschlossene Schritt der AHF, vor über zwei Jahrzehnten ihre weltweiten Programme in Afrika zu starten, wurde ein bahnbrechender Erfolg. Im Jahr 2002 haben wir mit der Unterstützung von 100 Patienten in Südafrika und Uganda begonnen, als die Kosten antiretroviraler Medikamente noch 5.000 US-Dollar pro Patient und Jahr betrugen", so Dr. Penninah Iutung, Leiterin des AHF-Büros in Afrika. "Mehr als die Hälfte der 2 Millionen Patienten, die von der AHF betreut werden, leben heute in Afrika. Die Kombination aus Medizin und Lobbyarbeit das Angebot von Präventions-, Pflege- und Behandlungsprogrammen und die Umsetzung engagierter Kampagnen gegen Pharmakonzerne und für die Senkung der Arzneimittelpreise hat uns ermöglicht, diesen wichtigen Erfolg gemeinsam zu erreichen."

Mit Kliniken und Einrichtungen in 47 Ländern in Afrika, Asien, Nord-, Mittel- und Südamerika und Europa setzt die AHF weiterhin auf innovative Modelle der Gesundheitsversorgung, um ihre Reichweite und Wirkung zu maximieren und bedürftige Gemeinschaften durch eine umfassende medizinische Versorgung, Behandlungen, Tests, Prävention und Betreuung zu erreichen.

Die AHF setzt ihren Kampf gegen die HIV/AIDS-Pandemie fort und engagiert sich weiterhin für den Zugang zu HIV-Behandlungen und -Pflege für alle, die sie benötigen, und zieht Big Pharma und deren Entscheidungsträger zur Verantwortung.

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF), die größte globale AIDS-Organisation, bietet derzeit mehr als 2 Millionen Menschen in 47 Ländern in Nordamerika, Afrika, Lateinamerika/Karibik, der Asien-Pazifik-Region und Europa eine medizinische Versorgung oder Betreuung an. Um mehr über die AHF zu erfahren, besuchen Sie unsere Website www.aidshealth.org und folgen Sie uns auf Facebook www.facebook.com/aidshealth, Twitter @aidshealthcare und Instagram @aidshealthcare.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240722081775/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKT USA:

Ged Kenslea

Senior Director, Communications, AHF

+1 323 308 1833 Büro

+1.323.791.5526 Mobil

gedk@aidshealth.org

Denys Nazarov

Director of Global Policy and Communications, AHF

+1.323.308.1829

denys.nazarov@ahf.org