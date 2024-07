Neue Firmenkarteninitiative verbindet schnelle Bereitstellung mit verbesserter Sicherheit

i2c Inc., ein führender Anbieter von digitalen Bank- und Zahlungsverkehrslösungen, gab heute die Zusammenarbeit mit Beyon Money Business bekannt, einem neuen Anbieter digitaler Finanzlösungen für KMU und Großunternehmen, um ein modernes und speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickeltes Spesenkartenprogramm einzuführen. Das Programm wird zunächst in Bahrain und künftig in allen Staaten des Golfkooperationsrates (GCC) angeboten.

Das Beyon Money Business Programm nutzt die modulare SaaS-Bausteintechnologie von i2c und zeigt das Engagement des Unternehmens für flexible Finanzprodukte und moderne Ansätze beim Spesenmanagement von Unternehmen durch erweiterte Funktionen und Sicherheitsmerkmale, wie 3D-Sicherheit für E-Commerce-Transaktionen.

Die Einführung von Beyon Money Business ist eine direkte Antwort auf den wachsenden Bedarf an spezialisierten Finanztools für Unternehmen. Mit der flexiblen Bank- und Zahlungsplattform von i2c, die die Entwicklung einer zukunftsweisenden Spesenmanagementlösung unterstützt, erhalten die Kunden von Beyon Money Business die volle Kontrolle über ihre Finanztransaktionen mit Leichtigkeit, Sicherheit und Effizienz.

"Die Einführung des Firmenkartenprogramms von Beyon Money Business ist Teil unserer Anstrengungen für die Bereitstellung einer Infrastruktur, die das Wachstum und die betriebliche Effizienz des Unternehmens unterstützt und beschleunigt", erklärt Serena Smith, Chief Client Officer bei i2c. "Diese Markteinführung liefert ein perfektes Beispiel dafür, wie unser weitreichendes Netzwerk und unsere Zertifizierungen mit großen Kartenmarken eine breite und nahtlose regionale Verfügbarkeit gewährleisten."

Über i2c Inc.

i2c ist ein globaler Anbieter von Bank- und Zahlungslösungen mit weitreichenden Konfigurationsmöglichkeiten. Mithilfe der proprietären Bausteintechnologie von i2c können Kunden auf einfache Weise ein umfassendes Lösungspaket für Bank-, Kredit-, Debit- und Prepaid-Programme erstellen und verwalten und zwar schnell und kostengünstig. i2c liefert eine beispiellose Flexibilität, Agilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit über eine globale, einheitliche Bank- und Zahlungsplattform. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley unterstützt mit seiner Technologie der nächsten Generation Millionen von Nutzern in mehr als 200 Ländern und Territorien sowie in allen Zeitzonen. Weitere Informationen finden Sie unter www.i2cinc.com. Folgen Sie uns auch unter @i2cinc.

Über Beyon Money

Beyon Money, ein Unternehmen der Beyon Group, ist eine Super-App für Finanzdienstleistungen mit Sitz im Königreich Bahrain. Mit Beyon Money erhalten Sie Zugang zu einer Reihe von Finanzdienstleistungen und -angeboten, die von Prepaid-Karten mit weltweiter Akzeptanz und einzigartigen Vorteilen bis hin zu globalen Überweisungsdiensten zu den wettbewerbsfähigsten Tarifen und mit den sichersten Zustellungsarten reichen. Mit dem Flexi-Invest-Angebot erzielen Beyon Money-Kunden Erträge für ihr Guthaben ohne Limit.

Beyon Money ist ein zentraler Hub für die nahtlose, sichere und transparente Verwaltung Ihrer gesamten Zahlungsmittel. www.beyonmoney.com.

