22.07.2024

STEICO SE: 6M 2024 - positive Halbjahresentwicklung mit vorsichtigem Ausblick Feldkirchen bei München, 22. Juli 2024 - Der STEICO Konzern (ISIN DE000A0LR936) hat heute seinen Halbjahresbericht 2024 veröffentlicht. Mit 190,8 Mio. € liegt der Umsatz des 1. Halbjahres 2024 nahezu auf Vorjahresniveau, womit sich der Stabilisierungstrend fortsetzt. Die Ergebnisse konnten in der 6-Monats-Betrachtung deutlich zulegen. Das EBITDA konnte um 52,6% auf 45,9 Mio. € gesteigert werden. Das EBIT verdoppelte sich auf 32,0 Mio. €. Diese Entwicklung wird stark gestützt durch Erträge aus der Währungssicherung in Höhe von 19,8 Mio. € (Vorjahr 4,3 Mio. €, Rechnungslegung nach HGB). Nach Ansicht der Unternehmensleitung werden diese Erträge im zweiten Halbjahr 2024 sowie in 2025 nicht in vergleichbarem Umfang erzielt werden. Gleichzeitig wird mit Inbetriebnahme des neuen Werkes im polnischen Gromadka ab der zweiten Jahreshälfte 2024 mit zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen sein. Sofern sich aus der weiteren Konjunktur- und Wettbewerbsentwicklung keine negativen Effekte ergeben, erwartet die Unternehmensleitung für das Gesamtjahr 2024 weiterhin einen Umsatz auf Vorjahresniveau um die

365 Mio. €. Aufgrund der genannten Effekte rechnet die Unternehmensleitung für 2024 dennoch mit einem vergleichsweise hohen EBIT zwischen 45 und 50 Mio. €. Der vollständige Bericht steht unter www.steico.com/ir zum Download bereit. Unternehmensprofil Der STEICO Konzern entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO Weltmarktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe. STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich innovative Holztragwerke und ökologische Dämmstoffe ergänzen. Furnierschichtholz und Stegträger bilden die Tragwerkskomponenten des Systems. Zu den Dämmstoffen zählen flexible und stabile Holzfaser-Dämmplatten, Fassadendämmstoffe, sowie Einblasdämmung aus Holzfasern und Zellulose. Abdichtungsprodukte für die Gebäudehülle runden das Gesamtsystem ab. Seinen Kunden bietet der STEICO Konzern eine einzigartige Sortimentsvielfalt bis hin zur Vorfertigung kompletter Bauteile für den Holz-Elementbau. Die Produkte des Münchner Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung. STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität und einem gesunden Raumklima. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. Kontakt

Andreas Schulze

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Fon: +49-(0)89-99 15 51-548

Fax: +49-(0)89-99 15 51-704

E-Mail: a.schulze@steico.com

www.steico.com



