Die DHL Group (ehemals Deutsche Post) verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Kursanstieg an der Börse. Gegen Mittag legte die Aktie um 1,7 Prozent zu und erreichte einen Wert von 40,51 Euro. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs sogar auf 40,74 Euro, was einem Plus von 2,2 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung überrascht angesichts der jüngsten Quartalsergebnisse, die einen leichten Umsatzrückgang aufwiesen.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des Umsatzrückgangs um 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zeigen sich Analysten weiterhin zuversichtlich. Sie prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 43,49 Euro für die DHL Group-Aktie. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 3,00 Euro je Aktie erwartet. Zudem dürfen sich Aktionäre auf eine voraussichtliche Dividende von 1,87 Euro im kommenden Jahr freuen, was die Attraktivität des Wertpapiers für Anleger unterstreicht.

