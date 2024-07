Kurz vor dem Wochenende sorgte Crowdstrike mit einem fehlerhaften Update weltweit für Ausfälle und zeitweise schon fast panische Zustände. Millionen von Windows-PCs verweigerten den Dienst. In der Folge kam es beispielsweise beim Flughafen BER zum Stillstand und in zahlreichen Krankenhäusern mussten nicht unbedingt notwendige Operationen verschoben werden.Anzeige:Letztlich konnte das Problem allem Anschein nach doch recht schnell behoben werden. So mancher Kunde von Crowdstrike (US22788C1053) dürfte zwar das gesamte Wochenende über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...