Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), hat heute bedeutende Verbesserungen an seinen legendären Turboprop-Flugzeugen Cessna Caravan und Cessna Grand Caravan EX angekündigt. Ein helleres, modernisiertes Cockpit mit neuen hintergrundbeleuchteten Tafeln sowie weitere Annehmlichkeiten, die das Pilotenerlebnis verbessern sollen, sind das direkte Ergebnis kontinuierlicher Gespräche mit den Kunden. Die Verbesserungen, die voraussichtlich 2025 verfügbar sein werden, gehören zur Standardausstattung aller neuen Caravan und Grand Caravan EX Flugzeuge.

"Die Verbesserungen am Cockpit der Cessna Caravan zeigen unser kontinuierliches Engagement, unseren Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten", sagte Christopher Crow, Vice President, Piston and Utility Sales. "Unsere kontinuierlichen Investitionen in diese Flugzeugfamilie bauen auf der fast 40-jährigen Erfolgsgeschichte der Caravan als bevorzugtes Nutzflugzeug für Kunden auf der ganzen Welt auf."

Eine der bemerkenswertesten Änderungen an beiden Flugzeugen ist die komplett neue schwarze Cockpitverkleidung, die für ein moderneres Erscheinungsbild sorgt. Die Caravan wird außerdem mit einer Elektrolumineszenz-Beleuchtung ausgestattet, die den aktuellen Grand Caravan EX-Modellen entspricht und eine zusätzliche Hintergrundbeleuchtung für bessere Sicht in schwach beleuchteten Umgebungen bietet.

Weitere Verbesserungen an der Cessna Caravan und Grand Caravan EX sind:

Eine breitere Einstiegsleiter im Cockpit für einen leichteren Zugang zur Kapitänsseite des Flugzeugs

Vier runde, verstellbare Luftdüsen anstelle der bisherigen zwei rechteckigen Cockpit-Luftdüsen

Zwei USB-C-Ladeanschlüsse anstelle des 12-Volt-Netzteils am unteren mittleren Sockel des Cockpits

Zwei USB-C-Ladeanschlüsse auf dem rechten Unterpanel für den Kopiloten

Standard-Steckdosen für Headsets (LEMO-Stecker) neben den bestehenden Steckern der Allgemeinen Luftfahrt, die den Betreibern mehr Flexibilität bei der Stromversorgung von Headsets mit aktiver Geräuschunterdrückung bieten

Headset-Haken unterhalb des Cockpit-Glasschirms

Über die Cessna-Caravan-Flugzeugfamilie

Die Cessna Caravan und Grand Caravan EX sind vielseitige, äußerst praktische Flugzeuge, die für ein breites Spektrum an weltweiten Einsätzen verwendet werden. Die Caravan-Familie leistet seit fast vier Jahrzehnten zuverlässig ihren Dienst auf der ganzen Welt.

Von der Cessna-Caravan-Plattform wurden mehr als 3.000 Flugzeuge ausgeliefert, die in 100 Ländern zugelassen sind und seit ihrer Einführung weltweit fast 24 Millionen Flugstunden absolviert haben. Die Caravans erfüllen eine Vielzahl von Aufgaben, die von der Flugausbildung bis zur Freizeitgestaltung, von Pendlerflugzeugen bis zum VIP-Transport, von Frachttransportern bis zu humanitären Missionen reichen. Die Grand Caravan EX ist bei Regionalfluggesellschaften, Charterunternehmen, Frachtunternehmen und Betreibern von Sondermissionen weltweit für ihre zuverlässige und effiziente Leistung bekannt. Das Flugzeug bietet eine beeindruckende Leistung von 867 PS und eine Steigrate von 1.275 Fuß pro Minute.

Über Textron Aviation

Wir sind eine Inspiration für das Reisen mit dem Flugzeug. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., sein kollektives Talent für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für seine Kunden zu entwickeln und anzubieten. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungs-Kolbenmotorflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungssystemen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pip i strel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

