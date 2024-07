3 Gründe für einen Anstieg von $XRP auf 5 Dollar

Viele Jahre lang hatte $XRP das Nachsehen gegenüber anderen großen Altcoins. Während $BTC, $SOL, $BNB oder $ETH mehrmals neue Höchststände erreichten, verpasste $XRP einen Bull Run nach dem anderen. Trotz der Gewinne der letzten Wochen notiert der Kurs immer noch 84 % unter seinem Allzeithoch bei 3,84 Dollar.

Der Grund liegt in den rechtlichen Schwierigkeiten von $XRP bzw. Ripple, dem Unternehmen hinter dem Altcoin, dieses liegt nämlich seit Jahren im Konflikt mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Die Behörde möchte $XRP seit Jahren als nicht registriertes Wertpapier einstufen, was auch schon US-Gerichte beschäftigt hat. Mittlerweile gibt es jedoch drei Anzeichen dafür, dass $XRP bald in neue Höhen aufsteigen könnte.

(Der Kurs von $XRP notiert aufgrund des Rechtsstreits mit der SEC weit unter seinem Höchststand von 2018 bei 3,84 Dollar - Quelle: Tradingview.com)

Grund #1: Der Rechtsstreit mit der SEC scheint sich seinem Ende zu nähern

Jahrelang machte die US-Börsenaufsicht $XRP sowie dem Unternehmen Ripple die Hölle heiß. Mit übertriebener Regulierung versuchte man den Siegeszug des Kryptomarktes zu bremsen. Mittlerweile scheint eine Einigung im Rechtsstreit allerdings näher denn je zu sein. Die SEC hat ihre Strafforderung von 2 Mrd. Dollar um fast 95 % auf etwas über 100 Mio. Dollar reduziert und nach Jahren haben erste Gespräche über eine außergerichtliche Einigung zwischen Vertretern der US-Börsenaufsicht und Ripple stattgefunden.

Selbst wenn keine Einigung erzielt wird, sieht es derzeit ganz so aus, als würde das aktuelle Urteil, wie auch schon andere Urteile, mehrheitlich zugunsten Ripples ausfallen. Zudem erklärte der CEO von Ripple, Brad Garlinghouse erst vor einigen Tagen, dass er mit einem Ende des Rechtsstreits noch im Sommer rechne. Wenn dieser vorüber ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass $XRP eine unglaubliche Aufholrallye startet und neue Höchststände markieren könnte.

Grund #2: $XRP bildet einen starken Aufwärtstrend

$XRP zeigt derzeit mehrere charttechnische Muster an, die für einen weiteren starken Anstieg sprechen. So wurde im Tageschart bereits der langwierige Abwärtstrend gebrochen, der EMA 200 überschritten und wenn der Kurs das Hoch bei 0,63741 Dollar durchbricht, wäre ein neuer Aufwärtstrend etabliert.

($XRP hat den EMA 200 hinter sich gelassen, den Abwärtstrend gebrochen und steht kurz vor der Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends - Quelle: Tradingview.com)

Auch das Momentum ist in der Erholungsrallye sehr stark. Während der Bitcoin ($BTC) seit seinem Tief am 5. Juli etwa 26 % gewinnen konnte, ist $XRP mit fast 61 % mehr als doppelt so stark. Abgesehen davon fand der Anstieg unter hohem Volumen statt, was für starken Kaufdruck im Markt spricht.

Grund #3: Gary Gensler tritt laut Gerüchten 2025 zurück

Seit Kurzem gehen Gerüchte um, dass Gary Gensler im Januar 2025 als Vorsitzender der SEC zurücktreten könnte. Der Hintergrund sei die am 20.01.2025 endende Amtszeit von Joe Biden. Da dieser seine Kandidatur für die Wahl im November am Wochenende zurückgezogen hat, wird seine Zeit als US-Präsident dort enden, ganz egal, wer im November einen Sieg erringt.

Gensler und Biden verband politisch gesehen eine besondere Beziehung, da der SEC-Vorsitzende seinen Posten erst durch Bidens Nominierung 2021 erlangt hatte. Zudem verbinden beide ähnliche Ansichten über die Regulierung der Finanzmärkte, insbesondere des Kryptomarktes. In diesem Rahmen hat Joe Biden dem SEC-Vorsitzenden Gensler auch mehrmals den Rücken gestärkt.

JUST IN: SEC Chair Gary Gensler Likely Resign In 2025 After Biden Exit !!



BULLISH For All Crypto Assets!! pic.twitter.com/mgxuBWec47 - Good Morning Crypto (@AbsGMCrypto) July 22, 2024

Derzeit ist völlig unklar, wer Gary Gensler im Falle seines Rücktritts im Posten beerben wird. Obwohl man das alte Sprichwort "schlimmer geht immer" nicht vergessen sollte, ist es unwahrscheinlich, dass jemand mit einer ebenso starken Abneigung gegen Kryptowährungen SEC-Chef wird. Der entsprechende Kandidat wird wohl auch davon abhängen, wer die Wahl zum US-Präsidenten im November gewinnt.

Sollte Gary Gensler wirklich abtreten, wären die Marktteilnehmer wohl allgemein erfreut und viele Kryptowährungen könnten einen Boom erleben. Neben $XRP hat insbesondere der Meme-Coin Base Dawgz ($DAWGZ) gute Chancen auf hohe Gewinne.

Lerne jetzt Base Dawgz kennen.

Handle mit Base Dawgz auf allen großen Blockchains

$DAWGZ ist ein Meme-Coin im ICO, dessen Potenzial unglaublich groß ist. Die Community auf den Social-Media-Kanälen wächst täglich und auch die Marktkapitalisierung beträgt schon nach einigen Wochen im Vorverkauf fast 2,7 Mio. Dollar. Dass $DAWGZ bei Analysten und Tradern so beliebt ist, hat einen speziellen Grund, eine Funktion, die bei Meme-Coins selten anzutreffen ist, aber einen Coin sehr interessant für große Börsen wie Binance oder Coinbase macht.

Erfahre mehr über die Funktionen von $DAWGZ.

($DAWGZ erreicht nach wenigen Wochen im Presale fast 2,7 Mio. Dollar Marktkapitalisierung und wächst immer schneller - Quelle: basedawgz.com)

Base Dawgz besitzt eine sogenannte Multichain-Funktion. Diese erlaubt es Anlegern, den Coin auf mehreren verschiedenen Blockchains zu handeln. Unter anderem die von Ethereum, Avalanche, Solana, Base und der Binance Smart Chain. Dadurch sind die Transaktionen nicht nur sicher, sondern auch schnell und kostengünstig.

Die Verfügbarkeit auf sämtlichen Blockchains könnte schnell nach dem Start zu einem hohen Handelsvolumen führen und in weiterer Folge ein Listing bei großen zentralen Börsen wie Binance oder Coinbase erreichen. Ein solches Listing geht fast immer mit einer Kursexplosion einher, weshalb $DAWGZ beste Chancen auf hohe Gewinne hat.

Nutze jetzt die unglaublichen Chancen von $DAWGZ.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.