Professioneller Analyst erklärt: Bitcoin-Kurs liegt an kritischer Unterstützung

Eigentlich scheint in der Welt des Bitcoins ($BTC) wieder alles in Ordnung zu sein. Die Korrektur, die seit Anfang Juni lief, fand vor etwa 2 Wochen ihr Ende; die Bitcoin-ETFs verzeichnen wieder massive Zuflüsse, während der Handelsstart der Ethereum-ETFs für morgen erwartet wird und selbst die Nachricht von Joe Bidens Kandidatur für die Wahl zum US-Präsidenten konnte die Märkte nicht erschüttern.

Dennoch verortet der Analyst Crypto Rover den Kurs an einer kritischen Unterstützungslinie, wie er in einem Tweet auf X (ehemals Twitter) erklärt. Sollte diese gebrochen werden, könnte es tatsächlich noch einmal ungemütlich werden …

Was passiert, wenn der Bitcoin die Unterstützungslinie bricht?

Derzeit sieht es so aus, als würde die Unterstützung halten. Allerdings kann sich das gerade in Phasen der Unsicherheit, wie wir sie gerade erleben, schnell ändern. Nach Joe Bidens Rücktritt als Präsidentschaftskandidat ist seine Nachfolge noch nicht besiegelt. Als heiße Kandidatin scheint Kamala Harris zu gelten. Sollte der offizielle Nachfolger oder die Nachfolgerin jedoch bestätigt und ihm oder ihr große Chancen gegen Donald Trump zugerechnet werden, könnte sich das auf den Bitcoin durchaus noch einmal negativ auswirken.

(Derzeit scheint die kritische Unterstützung zu halten - Quelle: Tradingview.com)

Sollte die Unterstützung brechen, läge der nächste relevante Support bei etwa 63.195 Dollar. Es ist unwahrscheinlich, dass der Bitcoin jetzt eine stärkere Korrektur erleidet oder einen totalen Crash. Dennoch könnte die starke Erholungsrallye beim Durchbruch durch den Unterstützungsbereich erst einmal stoppen, was natürlich auch an der unsicheren Nachrichtenlage liegt.

Bislang sieht es aber so aus, als bliebe alles im grünen Bereich. In den nächsten Tagen könnte die Rallye also schnell wieder aufgenommen werden, wodurch Anleger mit dem richtigen Fachwissen eine Menge Geld verdienen könnten. Fachwissen, wie es von 99Bitcoins bereits seit Jahren gelehrt und verbreitet wird.

Hier findest du die Website von 99Bitcoins.

99Bitcoins und ihr neuer Coin

Kaum eine Lernplattform am gesamten Kryptomarkt hat eine so große Community wie 99Bitcoins. Da die Plattform seit vielen Jahren wertvolles Wissen über den Kryptomarkt weitergibt, hat sie sich eine Anhängerschaft von mehr als 709.000 Abonnenten erarbeitet.

Mithilfe dieser Community möchte 99Bitcoins ihren $99BTC-Token, der sich jetzt noch im ICO befindet, zu einem großen und etablierten Coin machen. Das würde seinen frühen Investoren hohe Gewinne bringen und vonseiten 99Bitcoins hat man sich dafür einiges einfallen lassen.

Klicke hier, um mehr über $99BTC zu erfahren.

(99Bitcoins hat eine riesige Community über die Jahre aufgebaut - Quelle: presale.99bitcoins.com)

In $99BTC ist eine sogenannte Learn-to-Earn-Funktion integriert. Das bedeutet, dass alle Nutzer der Plattform Tokens für ihre Lernerfolge erhalten können. Zudem wird es exklusive Events und Inhalte für die Investoren von $99BTC geben. Auch ein Staking-Pool ist in dem Coin vorhanden und er gibt seinen Investoren derzeit unglaubliche Renditen. Da die Verantwortlichen hinter 99Bitcoins langjährige und breite Erfahrung am Kryptomarkt und auch im Marketing vorweisen können, stehen die Chancen bestens, dass $99BTC ein voller Erfolg wird, der seinen Investoren hohe Gewinne bringen könnte.

Klicke hier und investiere jetzt in $99BTC.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.