Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) -mit limitierter Gedenk-Vinyl-Single von "I Luv It", hergestellt aus ZuckerrohrAls Fortsetzung ihrer mehrjährigen Partnerschaft haben Camila Cabello und BACARDÍ gemeinsam eine limitierte Auflage eines Zuckerrohr-Vinyls mit dem Soundtrack des gemeinsamen Werbespots entwickelt.BACARDÍ® Rum ist stolz darauf, das Debüt des mit Spannung erwarteten neuen Albums "C,XOXO" von Camila Cabello mit der Einführung einer limitierten Auflage des aus Zuckerrohr gewonnenen Biokunststoffs zu feiern. Das exklusive Zuckerrohr-Vinyl ist ab dem 22. Juli im Vorverkauf auf https://shop.bacardi.com/products/sugarcanevinyl (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshop.bacardi.com%2Fproducts%2Fsugarcanevinyl&data=05%7C02%7Cdgomez%40nikecomm.com%7C7ba87236ba5c41e5031908dca76344de%7C4bcc5b0c583440b6be5b9ff267373fcc%7C0%7C0%7C638569292213662020%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=xH4obyFqcodt86MuEZwXYqsomMmWxegmu0Hu2ugSvBA%3D&reserved=0) erhältlich und bietet Fans die einmalige Gelegenheit, ein Stück Musikgeschichte zu besitzen, das mit einer nachhaltigeren Produktionsmethode als herkömmliches Vinyl hergestellt wurde.Diese Schallplatte, die eine Alternative zu den üblichen PVC-Kunststoffen darstellt, die üblicherweise für Vinyl verwendet werden, enthält Camila Cabellos erste Hitsingle aus ihrem neuen Album "I LUV IT" und wurde aus wiederverwendeten Materialien und Zuckerrohr von Bonsucro®-zertifizierten Lieferanten hergestellt. BACARDÍ unterhält eine dauerhafte Partnerschaft mit der gemeinnützigen Organisation Bonsucro®, die die hohen Standards in Bezug auf Geschmack, Umweltschutz und sichere Arbeitsbedingungen für die Landwirte garantiert, die das Zuckerrohr für die Herstellung des karibischen Rums verwenden.In Zusammenarbeit mit Evolution Music - einem Team von Experten aus der Musikindustrie und dem Bereich Nachhaltigkeit, die gemeinsam daran arbeiten, die Musikindustrie nachhaltiger zu gestalten - wurden bei diesem Album mehrere Schritte zur Abfallreduzierung und Verbesserung der Nachhaltigkeit unternommen, ohne die Klangqualität zu beeinträchtigen. Das Verfahren beginnt mit dem Zuckerrohr, das zu einem Biokunststoff aufgespalten wird, der dann bei einer niedrigeren Temperatur gepresst wird, wodurch der Energieverbrauch im Vergleich zur herkömmlichen Vinylproduktion gesenkt wird.Die Vinyl-Veröffentlichung markiert einen Meilenstein in der laufenden Zusammenarbeit zwischen Camila Cabello und BACARDÍ, die im April 2024 mit der Ankündigung von Cabellos allererster Spirituosen-Partnerschaft begonnen hat. Die Partnerschaft begann mit einer lebhaften Werbekampagne, deren Soundtrack ihre Hitsingle "I LUV IT" ist. Sie steht im Einklang mit der BACARDÍ Markenplattform "Do What Moves You", die darauf abzielt, Selbstdarstellung und Kreativität zu feiern.Um die Markteinführung des Zuckerrohrvinyls zu unterstützen, veröffentlicht BACARDÍ eine Reihe von Videos, die den Herstellungsprozess des Zuckerrohrvinyls erklären. Das erste ist ein kurzes Video mit Camila Cabello in der Hauptrolle, das die Essenz ihrer Partnerschaft mit BACARDÍ und die Aufregung um die Veröffentlichung des Zuckerrohr-Vinyls einfängt. Die zweite ist eine lange Untersuchung, die sich mit dem Verfahren zur Herstellung des Zuckerrohrvinyls befasst.LONGFORM VIDEO (https://www.youtube.com/watch?v=g4KF0fwrMUk)VIDEO IN KURZFORM (https://www.youtube.com/watch?v=LLaP7PNTtg8)Im Rahmen der mehrjährigen Partnerschaft stellt BACARDÍ außerdem zwei neue Cocktails vor, die von Camilas Songs aus "C,XOXO" inspiriert sind: Chanel No.5 und BOAT. Diese erfrischenden Cocktails, die perfekt für den Sommer sind, fangen die Essenz von Camilas neuer Musik ein.Zur Feier der Veröffentlichung spendet BACARDÍ an Beneath The Waves (https://beneaththewaves.org/), eine gemeinnützige Organisation, die sich für den Schutz bedrohter Meeresarten und Lebensräume einsetzt. Diese Zusammenarbeit mit Camila Cabello und Interscope Records unterstreicht die Fortsetzung der mehrjährigen Partnerschaft, für die viele weitere spannende Initiativen geplant sind. Folgen Sie sowohl @Bacardi_UK als auch @Camilla_Cabello auf Instagram, um über weitere spannende Kampagnen-Updates auf dem Laufenden zu bleiben, oder besuchen Sie www.BACARDI.com.I LUV IT Punsch-Rezept- 60 ml BACARDÍ Carta Blanca Rum- 15 ml St. Germain-Likör- 15 ml Maracuja-Nektar- 15 ml Limette (Saft von etwa einer halben Limette)- 30 ml Kokosnusswasser- Limettenrad und geröstete Kokosflocken zum GarnierenMethode: Alle Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Eisglas geben. Kurz umrühren, damit sich alles verbindet. Mit einem Limettenrad und gerösteten Kokosnussflocken garnieren.Chanel No.5-Rezept- 60 ml BACARDÍ Carta Blanca Rum- 22 ml Limettensaft- 22 ml oz Ananassaft- 15 ml Himbeersirup- 15 ml Martini Fiero- Bing-Kirsche mit Stiel zum GarnierenMethode: Charge schütteln. Auf Eis abseihen. Mit einer Bing-Kirsche garnieren.B.O.A.T.-Rezept- 60 ml BACARDÍ Carta Blanca Rum- 15 ml Limettensaft- 15 ml Kiwi-Püree- 44 ml Blaues Gatorade- Splash Fever Tree Sparkling Lemonade- Zitronenscheibe als GarnierungMethode: Charge schütteln. Auf Eis abseihen. Mit Soda auffüllen. Mit Zitronenscheibe garnieren.Über BACARDÍ® Rum - der meistausgezeichnete Rum der WeltIm Jahr 1862 revolutionierte der Gründer Don Facundo Bacardí Massó in Santiago de Cuba die Spirituosenindustrie, als er einen leichten Rum mit einem besonders weichen Geschmack kreierte - BACARDÍ. Der einzigartige Geschmack von BACARDÍ Rum inspirierte Cocktail-Pioniere zur Erfindung einiger der berühmtesten Rezepte der Welt, darunter der BACARDÍ Mojito, der BACARDÍ Daiquiri, der BACARDÍ Cuba Libre, die BACARDÍ Piña Colada und der BACARDÍ El Presidente. BACARDÍ-Rum ist die am häufigsten ausgezeichnete Spirituose der Welt, mit mehr als 800 Auszeichnungen für Qualität, Geschmack und Innovation. Heute wird BACARDÍ Rum hauptsächlich in Puerto Rico hergestellt, wo er in Handarbeit produziert wird, um sicherzustellen, dass der Geschmack heute noch der gleiche ist wie damals, als er 1862 erstmals gemischt wurde.www.bacardi.comDie Marke BACARDÍ ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited.LEIDENSCHAFTLICH LEBEN. TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSBEWUSST.©2024. BACARDI UND DAS FLEDERMAUSSYMBOL SIND MARKEN.Video - https://www.youtube.com/watch?v=LLaP7PNTtg8Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2466438/Bacardi_Camila_Album_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2466439/Bacardi_Camila_Album_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bacardi-feiert-das-neue-album-von-camila-cabello-cxoxo-302203091.htmlPressekontakt:Aisha Mohamed,aisha.mohamed@ogilvy.com,+44 (0)7340684520Original-Content von: BACARDÍ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175749/5828549