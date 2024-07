Die BP-Aktie verzeichnete am Donnerstag leichte Verluste an der Londoner Börse. Im Handelsverlauf fiel der Kurs um 0,5 Prozent auf 4,55 GBP. Trotz des Rückgangs liegt die Aktie noch 3,56 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 4,41 GBP, das am 23. Januar 2024 erreicht wurde. Das 52-Wochen-Hoch vom 19. Oktober 2023 bei 5,62 GBP ist jedoch noch 23,60 Prozent entfernt.

Positiver Ausblick trotz Kursschwäche

Ungeachtet der aktuellen Kursschwäche gibt es auch positive Nachrichten für BP. Das Tochterunternehmen Lightsource bp hat sein erstes Solarprojekt in Polen in Betrieb genommen. Die 40-MW-Anlage in Kotun unterstützt Microsofts Ziel, bis 2025 vollständig mit erneuerbarer Energie versorgt zu werden. Analysten sehen für die BP-Aktie weiterhin Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,46 GBP an. Für [...]

